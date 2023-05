FRANCE :: Jeanne Claire Kanga est consultante internationale, présidente de la fondation YUNUS Cameroun

Jeanne Claire Kanga est consultante internationale, présidente de la fondation YUNUS Cameroun. Titulaire d’un MBA de Paris Sorbonnes, elle n’a jamais cessé d’être conquise par la passion de son métier de professionnelle de la stratégie et du développement des entreprises. Séjournant à Paris pour une conférence au sein de la pépinière d’entreprises de Versailles et pour laquelle elle est conférencière sur les questions de l’entrepreneuriat féminin, l’équipe de Camer-be l’a rencontrée et au cours d’un entretien à bâtons rompus que nous avons eu avec elle, nous vous livrons ici l’essentiel de cet échange.

Bonjour Jeanne Claire. La traditionnelle question pour débuter notre entretien veut que nous vous demandions de vous présenter aux lecteurs qui vous découvrent pour la première fois.

Je suis une jeune femme entrepreneure, féministe éclairée, qui se nourrit de challenges, passionnée de projets innovants et de leurs financements. Consultante internationale dans le domaine de la stratégie, du développement et des politiques financières, je contribue également au développement de la femme entrepreneure en Afrique, à son autonomie financière et au développement de notre économie à travers la Fondation Dakar Petrogaz qui lutte contre la fracture énergétique et la Fondation Yunus qui participe à l 'épanouissement et l’autonomisation de la femme dont je suis la Fondatrice.

A la suite de cette première question, il serait intéressant pour ces lecteurs-là de connaitre votre parcours académique et professionnel, cela pourrait bien inspirer d’autres personnes.

Je suis Co-diplômée d’un Executive MBA en ADMINISTRATION DES ENTREPRISES/MANAGEMENT STRATÉGIQUE/Certificat Leadership/Master II d’État en Administration des Entreprises de la prestigieuse école IFG Executive Education/ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne/IAE PARIS Sorbonne Business School. Les cinq dernières années de pratique dans la mise en œuvre des stratégies de gestion de la performance des entreprises et le déploiement de solutions d’organisation et de gestion des services clients et e-marketing pour les entreprises et les collectivités locales en Afrique, m’ont donné l’opportunité de développer une expertise avérée en Business Performance Management (BPM), en Customer Relationship Management (CRM) et en Analyse économique et financière. En 2021, après une mission d’évaluation et d’optimisation de la Direction des Services Clients de la filiale en Tunisie du groupe VYZYO basé à Londres et spécialisé dans la FinTech/AssurTech, les VAS et les centres de Contacts - classée meilleure FINTECH Européenne 2020 en Mars 2020 à Berlin –, j'ai été choisie comme consultante senior ensuite comme Directrice de la Stratégie et du développement pour accompagner l’implémentation du groupe au Cameroun ainsi que dans toute l’Afrique à travers l’offre « d’inclusion sociale » baptisée YUNUS-Micro Assurance/Crédit - bâtie autour de la plateforme FinTech VYZYO et, ceci dans le cadre du partenariat signé avec La Cameroon Postal Services ( CAMPOST). Parallèlement à ma position de Consultante pour le groupe VYZYO, j’assume la fonction de Directrice stratégie et développement de Yunus Invest SA, la société d’investissements basée au Luxembourg, pays dans lequel je réside officiellement depuis le début de cette année après mon recrutement validé par les autorités Luxembourgeoises. Interview similaire https://o-trim.co/gbk

Vous séjournez à Paris depuis quelques jours. Pouvons-nous connaitre les raisons de ce séjour ?

, J’ai été invitée en qualité de speaker à l’occasion d’une conférence pour la célébration de la journée internationale de la femme et le lancement officiel des activités du cabinet International PruNAiles qui s'est déroulé à Versailles. Le thème était (Leadership au féminin et entreprenariat). C'est dans ce cadre que plusieurs femmes entrepreneures comme moi ont partagé leurs expériences en tant que femme leader dans leurs domaines respectifs et notamment moi dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies . financières. Il était question pour moi d'apporter des solutions pour l’autonomisation des femmes.

Vous êtes présidente de la fondation Yunus. Pouvez-vous nous parler de Yunus S.A et nous présenter cette fondation ?

Yunus est une Plateforme pour « l’inclusion sociale et financière » accessible à tous et qui vise à démocratiser l’accès aux services sociaux de base pour améliorer les capacités, les opportunités, le bien-être socio-économique et environnemental, la santé et la dignité́ des individus et des groupes à prendre part à la société́ dans les villes et communes des pays Africains. Ce service est une innovation au Cameroun, et apporte aux Clients une panoplie de services financiers jusque-là offerts par les banques et les assurances et réservés uniquement à une tranche privilégiée de la population.

Yunus est un écosystème digital de Services Financiers par Mobiles (MicroAssurance/MicroCrédit/ mPayment) à destination des indépendants et professionnels, bâti autour du savoir-faire de VYZYO dans le domaine financier et du Paiement digital. Nous contribuons à faire reculer la pauvreté en Afrique et menons un combat pour positionner le numérique au service du développement économique et à la réduction des inégalités.

C’est partant du constat que les femmes font parties de la population exclue malgré leur implication dans le développement économique de nos sociétés, que l’initiative de créer une fondation principalement dédiée aux femmes et à l'environnement est née. La Fondation Yunus à but non lucratif met un accent sur l’amélioration de la condition féminine, l'autonomisation de la femme ; le développement de l'entreprenariat social et solidaire féminin dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies, l’inclusion des femmes dans le numérique, accompagner et financer les projets numériques des femmes en faveur de leur émancipation. La fondation met également en place un groupe de mentor femme actrice des métiers du numérique et des nouvelles technologies, dont leur rôle sera d’informer, d’accompagner les jeunes femmes des nombreuses possibilités de carrières scientifiques et techniques qui s'offrent à elles. Je profite de votre audience pour faire un appel à toutes les femmes africaines dans le domaine du numérique qui souhaiteraient nous rejoindre afin d’accompagner cette génération de jeunes femmes et filles pour un avenir meilleur. NOUS VOUS ATTENDONS POUR CONSTRUIRE DES FEMMES FORTES, AUTONOMES ET INDEPENDANTES.

Quelles ont été les motivations de cette création et quels objectifs poursuivez-vous ?

Convaincus du rôle de la femme dans le développement économique et sociale des pays africains, les fondateurs ont pensé à la mise en place de la fondation pour agir concrètement et fondamentalement à l’autonomisation de la femme et de la jeune fille. Le rôle et l’engagement des femmes est primordial dans le processus d’innovation car elles portent et développent des projets qui impactent la société et son fonctionnement. Cela alerte sur la nécessité d’améliorer l’accès à l’éducation des femmes, leur permettant d’accéder à des milieux comme celui de l’informatique ou du numérique qui doivent plus être pris en compte aujourd’hui. Fort de ce constat , les objectifs de la fondation sont de créer des antennes dans tous les pays africains pour assurer le développement des métiers du numérique dans toutes l’Afrique, assurer un transfert de compétences des pays occidentaux vers l’Afrique pour le bénéfice des femmes africaines , Sensibiliser les jeunes filles et les femmes dans le métier du numérique et des nouvelles technologies , Former et coacher les femmes dans le numérique et les nouvelles technologies , Créer des incubateurs typiquement liés au genre féminin ; Inciter les jeunes filles à envisager des carrières dans les secteurs scientifiques et technologiques, favoriser l’inclusion numérique féminin , qui passe par L’éducation. Les missions de la fondation Yunus s’inscrivent directement aux objectifs du développement durable (ODD) à l’horizon 2030. Plus précisément éradiquer la pauvreté, éradiquer la faim, participer au bien-être et à l’épanouissement des individus, égalité entre les sexes, travail décent et croissance économique, lutte contre la croissance économique

Dans « le mot de la présidente » adressé à la fondation Yunus, vous évoquez longuement les questions du numérique. Quel est l’état d’esprit des personnes comme vous qui dirigent les entreprises vis-à-vis du numérique aujourd’hui ?

Les dirigeants aujourd’hui ont bien pris conscience que le digital est le principal levier indispensable à la croissance. D'après une enquête réalisée par Ipsos et Microsoft, 84% des entreprises interrogées affirment que les nouvelles technologies ont nettement amélioré les rendements internes. 77% d'entre elles estiment que le numérique permet de réduire les coûts et 72% de privilégier la collaboration. Pour que votre entreprise ne tombe pas dans l'obsolescence, la digitalisation des services est source de gain de productivité et d'efficacité. Cela vous permet de rester compétitif et d'avoir une bonne image. Interview similaire https://o-trim.co/cxw

Pourquoi le secteur du numérique vous passionne tant ?

Ma passion pour le numérique et des nouvelles technologies date du début de ma carrière professionnelle ou ma première entreprise était dans le secteur de la télémétrie. Enthousiaste de me retrouver dans se secteur cela a créé une véritable passion pour les métiers liées à ce secteur.

Dans le même « mot de la présidente », vous parlez de « féminité » êtes-vous venue améliorer la féminisation dans le secteur numérique ?

Oui sans aucun doute. Au Cameroun comme partout ailleurs Afrique comme Europe, l’univers entrepreneurial dans le secteur du numérique a toujours connu une forte présence masculine dans l’écosystème que constitue cette activité. Cette tendance est due en général aux préjugés de la société qui a toujours considérée que la technologie est une affaire des hommes. Peut-on toujours considérer que la technologie est une affaire d’hommes ? surtout que la femme a toujours été l’essence ou l’architecte des moyens de survie des ménages. Il est important de préciser que le processus entrepreneurial relève parfois de l’instinct de survie et du désir de subvenir aux besoins personnels de la famille. Cette disposition est intrinsèque même à la femme pour qui la résilience du ménage est le leitmotiv de son engagement entrepreneurial.

Revenons sur les questions simples de la vie, vous êtes cheffe d’entreprise. Quel rôle doit jouer l’entreprise selon vous ?

L’entreprise a pour rôle de créer des richesses et bâties autour des valeurs pour lesquelles les individus sont prêts à acheter pour satisfaire une souffrance, un besoin ou un désir. L’entreprise aussi joue un rôle de catalyseur sociale en ce sens ou qu’elle pourvoit aux emplois et réénumère ces actionnaires qui assurent sa pérennité.

Est-ce qu’on peut réduire l’entreprise à ces trois dimensions : politiques, économiques et sociales ?

En dehors des axes qui peuvent caractériser l’entreprise le volet environnemental n’est pas à négliger car l’entreprise doit veiller à ce que l’environnement dans lequel elle évolue doit rester viable pour assurer les meilleures conditions de survit.

Les entreprises nouvelles, comme les vôtres qui sensibilisent sur les enjeux du numérique, se créent-elles parce qu’il y a une confiance perdue dans le corps social de cette activité ?

Non, une entreprise comme la notre s’inscrit dans la modernité en ce sens que le numérique se positionne aujourd’hui comme le meilleur vecteur des valeurs sociales et économiques. Le numérique efface les distances, favorise l’accès à des services qui autrefois étaient réservées à des privilégiés ; le numérique réduit les inégalités et contribue fortement au développement économique.

A peine lancée vous êtes l’entreprise la plus visitée. Comment analyser-vous les performances de ce nouveau produit sur le marché camerounais et mondial ?

La percée de notre entreprise s’explique simplement par le fait qu’elle répond à un besoin qui était latent celui de l’accès aux services financiers de base qui n’était qu’accessible qu’aux couches favorisés. Fort de sa pertinence et de son choix de proposer à cette catégorie de populations des services comme le Micro-crédit, la Micro assurance et le paiement des biens et services à tempérament. Yunus s’est résolument engagé dans la promotion de l’entreprenariat, la protection sociale de la minorité et la résilience des ménages. Cette affluence vers Yunus est également due au fait que Yunus est le seul écosystème des services financiers au Cameroun à avoir proposé une offre aux agriculteurs, éleveurs, pécheurs et forestiers qui constituent la couche de population la plus active et à même d’utiliser le numérique.