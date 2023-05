CAMEROUN :: Paris hippiques : Il gagne près de soixante millions au Pmuc :: CAMEROON

Son chèque d'une valeur de 59.550.000 Fcfa lui a été remis chez lui à Mbouda par Louis Charles Paoletti , le directeur régional du Pmuc Littoral -Sud Ouest , Ouest- Nord-ouest.

Le mercredi 17 Mai dernier, la ville de Mbouda a vibré au rythme des millions du Pmuc. La capitale du département des Bamboutos a célébré avec faste et solennité son multimillionnaire.

Le gagnant qui a souhaité garder l'anonymat est le seul parieur qui a eu l'ordre du Quinté en Masse Commune Internationale du dimanche 14 Mai 2023.

Avec une somme de 500 FCFA, il a réussi à aligner les chiffres 6-13-9-8-7 qui se sont révélés comme étant l'ordre à l'arrivée de la course.

Le 17 Mai dernier, c’est toute la ville de Mbouda qui s'est ruée a l'agence Pmuc de la ville pour célébrer avec le personnel, du Pari mutuel urbain camerounais ce nouveau multimillionnaire qui confirme le slogan qui dit qu' ''un jour vous aussi vous allez gagner gros''. Depuis plusieurs années, le Pmuc reste et demeure l'unique société de paris qui célèbre mais surtout paie ses gagnants.

Il faut dire qu'avec les paris hippiques , sportifs , loto et virtuels du Bet237 , le Pmuc offre à ses parieurs une nouvelle dynamique à travers des offres alléchantes et variées qui permettent à bon nombre de ses férus de gagner chaque jour des millions et d'être célébrés comme notre multimillionnaire de Mbouda et tous les autres qui ont déjà eu la main heureuse au Pmuc.