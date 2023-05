Yves Kom "Orange Cameroun propose aux jeunes de nombreux programmes pour développer leurs activités" :: CAMEROON

L’entreprise de téléphonie mobile Orange Cameroun était présente aux jeux Universitaires de Ngaoundéré. Grandeur nature. Avec des attractions telles que Le gaming, Hackathon, les Promotions, le Show. Mais aussi un vaste programme pour les jeunes. Une abondante activité qui est déclinée à l’endroit de cette jeunesse par Yves Kom, le Directeur Marketing et Communication d’Orange Cameroun à la fin des jeux.

Nous avons remarqué une forte présence d’Orange Cameroun aux Jeux Universitaires 2023 à N’Gaoundéré, pouvez-vous nous résumer en quelques points le déploiement de votre marque à cet évènement majeur ?

Il faut noter qu’Orange Cameroun était déjà fortement présente lors des Jeux Universitaires de 2019 à Dschang. Surtout que nous étions en plein lancement de la plateforme jeune Pulse, ça été un moment intense auprès des jeunes étudiants. Cette année à N’Gaoundéré nous avons voulu leur offrir une meilleure expérience. Du début jusqu’à la fin des jeux, les jeunes étaient présents au village d’Orange Cameroun où ils pouvaient bénéficier de nombreuses attractions.

Au regard de cette présentation, pouvons-nous dire que la marque a réalisé sa promesse auprès des jeunes lors des Jeux U 2023 ?

Effectivement, la promesse a été présentée dès le départ sur plusieurs plans et nous pensons que les fruits ont tenu la promesse des fleurs : Le gaming : les jeunes ont pu se livrer tous les jours à des jeux vidéo les uns aussi funs que les autres, la réalité virtuelle… Hackathon : les jeunes étudiants porteurs d’idées innovantes ont bénéficié d’un accompagnement pour soutenir leurs projets Promotions : nous avons proposé les meilleures offres promotionnelles pour pouvoir se connecter à moindre coût durant les jeux universitaires Show : Nous avons offert aux jeunes des show musical avec des influenceurs et les artistes locaux et en apothéose Mimie et Ko-c.





Une fois les Jeux U terminés, quelles seront les prochaines actions de la marque en faveur la jeunesse camerounaise ?

Durant les Jeux Universitaires nous avons offert des stages à des centaines de jeunes. 200 d’entre eux étaient engagés dans le programme Campus propre, et nettoyaient tout le campus chaque jour. Maintenant que plusieurs d’entre eux sont en train d’entrer dans les grandes vacances, nous allons leur réserver beaucoup d’autres opportunités pour s’occuper de manière utile et mieux préparer leur rentrée scolaire.

En ces temps où tout le monde se plaint de la cherté de la vie, quelles sont les mécanismes mis sur pied par Orange Cameroun pour faciliter la vie aux jeunes ?

Au-delà du divertissement qui passionne beaucoup les jeunes, Orange Cameroun leur propose de nombreux programmes pour se développer dans leurs différents secteurs d’activité. Ils ont la possibilité de bénéficier des offres d’emploi et des stages ; les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets ont accès gratuitement à Orange Digital Center qui les accompagne au quotidien sur plusieurs plans ; nous accompagnons aussi les jeunes talents dans les arts à travers plusieurs initiatives dans la musique, le sport, le cinéma. En ce qui concerne les bons plans, les jeunes ont accès à des offres qui correspondent à leur bourse. Je peux citer par exemple l’offre Max2Talk qui est très appréciée des jeunes. Elle coûte 1000U mais ils bénéficient de 10.000U tout réseau pendant 30 jours. Aussi l’offre 2koloCent qui coûte 2100U et leur donne droit à 4,5Go valide 30 jours.

Vous présentez généralement Orange Pulse comme la plus grande communauté jeune au Cameroun, qu’est ce qui justifie une telle affirmation ?

Ce sont les chiffres qui le disent et l’intérêt que les jeunes accordent à cette plateforme à travers tout ce que nous le leur proposons via ce canal. C’est la seule plateforme qui permet à tous les jeunes de se rapprocher de ce qui est essentiel pour eux. A partir du code #119# ou directement via l’application pulse.orange.cm, ils ont un univers riche et varié qui leur est ouvert.

Un dernier mot pour les jeunes camerounais ?

Nous savons que vous avez des rêves et que vous voulez les réaliser. Nous savons que les choses ne sont pas toujours faciles. Nous savons que vous avez beaucoup de talents et de potentiels. Orange Cameroun à travers Orange Pulse demeure votre meilleur combi pour vous accompagner comme cela a toujours été le cas. Ensemble, on va se mettre bien.