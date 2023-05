CAMEROUN :: Fête du 20 Mai 2023 : Une unité Nationale à plusieurs vitesses :: CAMEROON

Entre le défilés civils et militaires, les discours de la haine, le tribalisme, l’exclusion des partis politiques au défilé, les explosions de bombe artisanales, la fête de l’unité du 20 Mai 2023 était diversement célébrée.

Cameroon Tribune, le quotidien National à capitaux publics pense à « La force de l’unité ». Le Cameroun tout entier a commémoré samedi dernier le 51e anniversaire de l’avènement de l’Etat unitaire, avec en toile de fond, le souci de préservation de l’unité nationale si chèrement acquise. A Yaoundé, le président de la République, Paul Biya a présidé un imposant défilé civil et militaire, avant de communier avec des milliers de compatriotes au Palais de l’Unité, en compagnie de la première dame, Chantal Biya.

Une Fête de l’Etat unitaire « Faste et solennelle ». Pour le journal L’Indépendant, La célébration de la 51ème fête nationale de l’Unité a connu son apogée samedi dernier, à travers les différents défilés organisés sur l’ensemble du triangle national. Le président de la République, Chef de l’Etat, Chef des Armées, a présidé le 20 mai 2023, place du Boulevard éponyme à Yaoundé, la grande parade militaire et civile.



Aussi, pour les 51 ans de l’Etat unitaire « Paul Biya électrise le boulevard du 20 mai ». Scruté par les participants et les téléspectateurs comme du lait sur le feu à l’occasion de la parade marquant le défilé civil et militaire sur la principale place des fêtes de la capitale camerounaise, dans une rare liesse et ferveur, le chef de l’Etat a été l’objet d’une forte ovation tant à son arrivée qu’à son départ, le 20 mai 2023. A l’ordre du jour des festivités également, le CrossMindef et les journées portes ouvertes des forces de défense et de sécurité ajoute le journal Essingan.

Ce n’était pas le même son de cloche dans le sud-Ouest en proie aux velléités sécessionnistes. Ce jour-là, le 20 mai 2023 « Une bombe fait vaciller l’unité à Buea ». Vraisemblablement positionné à Bongo Square avant le début du défilé, l’engin a exposé tout près de la tribune officielle indique le journal Intégration.

A Sangmélima ? DANS LE Sud du Cameroun reconnu comme « socle granitique » du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé « Le Mrc écarté de la fête de l’unité ». Le quotidien La Nouvelle Expression écrit que Bien qu’étant bien préparé, le parti de Maurice Kamto a été retiré des rangs au motif qu’il n’était pas enregistré. Une décision qui indigne plusieurs observateurs au moment où tous les camerounais sont appelés à célébrer l’unité.



Quant aux Discours de haine, « Le gouvernement tire la sonnette d’alarme ». Lors de la conférence conjoint Minat/Mincom/Cpbm tenue le 17 mai 2023 à Yaoundé, des membres du gouvernement ont appelé les uns et les autres à une prise de conscience collective des conséquences néfastes de l’enracinement de telles pratiques dans les usages quotidiens indique le journal L’Indépendant

Par ailleurs, à Yaoundé, la capitale politique, le vin a manqué. Et le journal EcoMatin de s’interroger « Pourquoi certaines bières manquent sur le marché ». Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, le président de la Synergie nationale des exploitants des débits boissons du Cameroun (Synedecbocam), Valéry Ntendie, signale une pénurie de bières à Yaoundé en particulier et dans la région du Centre, en général. Contactée par. (EcoMatin P.11), Boissons du Cameroun se refuse à parler de pénurie mais de rupture de fuel à l’usine de Yaoundé du 02 au 05 mai, ce qui a provoqué l’arrêt de la production. L’entreprise reconnaît tout de même que cette situation a effectivement occasionné quelques légères tensions en stocks, certains produits manquent encore dans les débits de boissons.