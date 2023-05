CAMEROUN :: Défilé du 20 mai: Le Dr Simeon Kuissu conduit les troupes du Mrc à Bayangam :: CAMEROON

Secrétaire adjoint de la fédération régionale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région de l'Ouest, il a tenu à prendre la tête des troupes en compagnie du communal Simo René.



"C'est comme si on avait libéré une énergie qui désormais va se rependre partout. Nous avons préparé le défilé en moins d'une semaine. Nous avons mobiliser plus de 200 militants pour le défilé du 20 mai à la place des fêtes de Bayangam ". C'est la réaction de René Simo, secrétaire de la fédération communale du Mrc à Bayangam. Il se dit optimiste quant à l'avenir de son parti. Et croit fortement que les militants venus des quartiers de Bayangam, de Batoufam et de Banderfam sont décomplexés après avoir participé à la célébration de la fête de l'Etat unitaire. Ce responsable communal envisage des déploiements plus massifs et significatifs des troupes du Mrc dans les prochains jours.

" Nous allons davantage nous mobiliser pour participer à toutes les prochaines échéances électorales à venir", promet-il.Dr Simeon Kuissu, secrétaire adjoint de la fédération régionale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région de l'Ouest et ancien exilé politique, trouve exaltante cette expérience de défilé avec les militants de base. Comme de nombreux cadres du parti du Pr Maurice Kamto, il précise bien que cette participation au défilé ne saurait être interprétée comme un aval de la démarche du régime Biya en matière d'unité nationale.