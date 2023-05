CAMEROUN :: À lire absolument : Sortir des prisons intérieures : Le nouveau livre de l'apôtre Yvan Castanou :: CAMEROON

" Sortir des prisons intérieures" c'est le titre du nouveau livre de l'Apôtre Yvan Castanou, fondateur de l'église Impact Centre Chrétien.

L'auteur a dévoilé la profondeur de ce nouvel ouvrage qui permet à la communauté chrétienne du monde de vivre une vie en Christ sans peur ni hésitation. Dans plusieurs de ses ouvrages qui parlent de la foi en Jésus-Christ, l'auteur des célèbres messages "prions ensemble" donne des clés pour sortir des prisons intérieures qui pourrissent la vie de nombreux enfants de Dieu.

Aujourd'hui, il est possible de lire ce livre et se libérer totalement des mensonges de Satan et de ses agents.

Sur sa page Facebook, l'apôtre Yvan Castanou a posté ce message plein d'inspiration : "J’ai l’honneur de vous annoncer la sortie de mon nouveau livre intitulé : « Sortir des prisons intérieures » disponible dès à présent sur le site www.metanoiaetvie.com

Ce qui empoisonne la vie des gens en général, ce sont d’abord et avant tout des pensées intérieures négatives, des systèmes de pensées érigés dans leurs cœurs et qui les retiennent prisonniers malgré eux : c’est ce que la Bible appelle les forteresses ! S’ils le pouvaient, tous les hommes vivraient en respectant les principes divins. Ces principes font l’unanimité dans toutes les religions, toutes les philosophies et toutes les cultures car ils sont universellement reconnus comme vertueux, bons, bénéfiques pour la santé physique, émotionnelle et spirituelle, et donc pour l’épanouissement de la race humaine." Ne subissez plus les forteresses, renversez-les !