CAMEROUN :: Le Mrc enseigne l'inclusion sociale à la place des fêtes de Bafoussam :: CAMEROON

Cette formation politique a valorisé la participation des militants handicapés lors de son passage au défilé du 20 mai dernier à Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest.

Sous la conduite de Me André Marie Tassa, le secrétaire de la fédération régionale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) à l'Ouest de nombreux militants de cette formation politique ont participé au défilé du 20 mai 2023 à la place des fêtes de Bafoussam.

Le passage du parti de Pr Maurice Kamto devant la tribune n'a laissé personne indifférent. Presque tous les membres de la loge des chefs de quartier et notables de la ville de Bafoussam ont salué par des acclamations le déploiement des militants Mrc des fédération communale de Bafoussam 1er, 2ème et 3eme. Au-delà des massages qui réaffirment leur volonté de porter le changement et l'alternance au sommet de l'Etat dans la paix, les Mrcistes de la Mifi ont aligné les militants handicapés aux premiers rangs. L'un d'eux, bien assis dans son tricycle, s'est donné la peine de rouler sur près de 500 mètres devant la tribune. Silencieux, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine et tous les membres de son état major, ont observé cette scène avec beaucoup de compassion.

Tout comme, celle des autres défilants qui, armés de leurs béquilles, ont marqué des pas à la place des fêtes de Bafoussam dans l'optique d'affirmer leur affiliation au Mrc et leur engagement pour "Le changement d'avenir dans la paix". Une paix défendue par de nombreux camarades du Pr Maurice Kamto.

En guise de solidarité avec leurs camarades( Pr Alain Fogue Tedom, Olivier Bibou Nissack et autres) qui croupissent dans les prisons Camerounaises, certains militants du Mrc ont défilé avec des bras croisés, et levés en l'air.

Me André Marie Tassa Tassa justifie cette démonstration en arguant que les militants du Mrc sont résolument engagés pour l'alternance au sommet de l'Etat du Cameroun et l'amélioration des conditions de vie des populations, sans aucune discrimination. D'où la mise en avant des handicapés pour donner un sens à la volonté d'inclusion sociale formulée dans le "pacte de solidarité " qui constitue l'un des pilliers sur lequel repose le Mrc depuis son lancement en 2012.

Cette dynamique Alain Foka, secrétaire de la fédération départementale du Mrc dans la Mifi, explique qu'elle est accrochée à l'ancrage républicain du Mrc. La boucle de la phase du défilé réservée au parti politique s'est faite avec le Rassemblement camerounais pour la république (Rcr), un parti de la majorité présidentielle fondé et dirigé par Samuel Wambo en 1991. En outre, signalons que le Front social démocrate (SDF en anglais ), conduit par Deffo Oumbe Sangong, est passé juste après le Rassemblement démocratique du peuple camerounais( Rdpc). Le Front pour le salut national, le parti du ministre Issa Tchiroma, et l'Union des mouvements socialistes(Ums ) de Pierre kwemo, député à l'assemblée nationale ont aussi défilé sous la direction de Alain Lele, un transfuge du Mrc. Guy Modeste Dzudie

Alain Foka, secrétaire de la fédération départementale du Mrc dans la Mifi: " Nous sommes un parti républicain "