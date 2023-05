CAMEROUN :: 1xBet a organisé une parade en l’honneur de la Journée du Travail :: CAMEROON

Le 1er mai, le Cameroun célèbre la Journée modiale du travail, dédiée à la solidarité entre les travailleurs du monde entier. Selon une tradition établie de longue date, les employés de diverses entreprises du pays participent à des défilés et à d'autres activités en l'honneur de cette fête importante. Les employés de la société de paris 1xBet n’y ont pas fait exception.

Plusieurs défilés festifs ont eu lieu dans les rues centrales du pays: à Yaoundé ainsi qu’à Douala. Les événements ont été largement couverts par la télévision locale, pour que non seulement les personnes présentes, mais aussi les téléspectateurs ne manquent rien.

Les employés d’1xBet vêtus des T-shirts de marque, portaient des bannières avec les logos et les slogans de l'entreprise en l'honneur de la fête. Le cortège n'a pas laissé les spectateurs indifférents, comme de nombreux camerounais connaissent bien 1xBet et misent régulièrement sur sa plateforme. Des employés à moto ont rejoint le défilé à pied dans plusieurs villes.

La participation aux défils festifs est une bonne occasion de maintenir l’esprit de l’entreprise et de le démontrer à tout le monde: les clients existants et potentiels n’ont pas pu résister à joindre les employés d’1xBet vu l’humeur amical de l’équipe.

De diverses activités ont été organisées pour les employés d’ 1xBet, qui avaient duré presque toute la journée. Outre cela, un match amical entre les équipes des employés du bookmaker a eu lien au stade central métropolitain de Yaoundé. Malgré le fait que tous ces employés se connaissent bien, les participants du match se sont affrontés sur le terrain de foot comme de vrais pros !

À la fin de la journée, les gens fatigués du défilé festif et des compétitions sportives mais tout à fait contents, ont eu la possibilité de se reposer et de se divertir grâce à un buffet et des danses incendiaires organisés par la société. Le lendemain les employés inspirés ont repris leur travail préféré.