ÉTATS-UNIS :: SVAFF: Christelle Ngaleu directrice des médias afrique centrale :: UNITED STATES

Le Silicon Valley African Film Festival (SVAFF) nomme la journaliste de renom, Christelle Ngaleu, au poste de directrice des médias pour la région Afrique :

Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Mme Christelle Ngaleu au poste de directrice des médias pour la région Afrique à compter du 1er juin 2023. Mme Ngaleu possède plusieurs années d'expérience et une vaste empreinte sur le continent africain qui permettront à notre festival du film de nouvelles hauteurs. Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter la bienvenue à Mme Christelle Ngaleu au sein de l'équipe SVAFF.



Christelle Ngaleu est une journaliste africaine d'origine camerounaise. Elle est titulaire d'un diplôme en Journalisme et Marketing de l'Institut Supérieur des Technologies Appliquées de Yaoundé. Elle a travaillé comme reporter pour des journaux camerounais, dont « Le Messager », le principal organe de presse privé du pays, ainsi que pour des magazines internationaux comme « Homme d'Afrique » et « Femme d'Afrique », basés au Maroc. Avec une influence reconnue à travers le continent, Christelle a participé activement à d'importantes réunions africaines et mondiales telles que le Sommet de l'Union Africaine et le Sommet des Nations Unies. Elle est membre du comité permanent du Réseau des femmes journalistes d'Afrique, dit "Les panafricaines", et co-fondatrice du magazine audiovisuel "Focus 237" diffusé sur la première chaîne de télévision privée camerounaise, Canal2 International, et sur YouTube.



LE FESTIVAL DU FILM AFRICAIN DE LA SILICON VALLEY (SVAFF):

Le Festival du film africain de la Silicon Valley (SVAFF) a été fondé pour affronter la triste réalité qu'après plus de 50 ans de règne postcolonial en Afrique, la plupart des récits africains sont toujours présentés au monde à travers une lentille étrangère avec des récits qui créent des interprétations et des perceptions floues de L'Afrique et les Africains. Intitulé à juste titre "L'Afrique à travers la lentille africaine", le festival annuel du film célèbre la vaste richesse du continent africain à travers les objectifs de ses cinéastes chevronnés et émergents et, surtout, offre au public des lentilles exquises sur la véritable Afrique.



Célébrant sa 14e édition en 2023, le SVAFF est devenu un événement de destination très respecté qui attire un public international passionné de visiteurs transcontinentaux distingués, d'entrepreneurs, de cadres technologiques, de cinéphiles, d'universitaires, d'élus municipaux et de partisans de la communauté. Le festival présentera 100 films de cinéastes chevronnés et émergents de 35 pays. Les temps forts programmés incluent une réception tapis rouge / VIP, une cérémonie d'ouverture resplendissante avec des apparitions de célébrités et un défilé de drapeaux avec des drapeaux des pays du festival, des performances en direct, des projections de films, des dialogues post-projection avec des cinéastes présents, un marché africain, défilé de mode , récompenses, etc. Le financement principal est fourni par le California Arts Council, le comté de Santa Clara, le bureau des affaires culturelles de la ville de San Jose, Silicon Valley Creates and Silicon Valley.

Réservez la date de notre 14e SVAFF annuel du 12 au 15 octobre 2023 office@svaff.org | www.svaff.org | @svaff