CAMEROUN :: La belle-fille de Chantal Biya retourne au Hilton occuper une suite présidentielle ( vidéo) :: CAMEROON

Rebondissements. Sandra Hertz née ADOMOZO la belle-fille de Chantal Biya la Première dame camerounaise, Chantal Biya, est retournée à l'hôtel Hilton de Yaoundé, (ré)occuper une suite présidentielle, après l'avoir quittée le 10 mai dernier, sur, avons-nous appris, instructions du cabinet civil de la présidence de la République.

Sandra ADOMOZO est la femme de Patrick Hertz, l'un des fils jumeaux de Chantal Biya. Depuis presque deux ans, elle habitait au très chic et onéreux hôtel Hilton de Yaoundé, avant d'être sommée de libérer les lieux il y a 10 jours. Sandra Hertz née ADOMOZO est allée occuper une villa cossue dans un quartier huppé de Yaoundé.

Seulement, elle n'y a a mis que quelques jours, après de nouveaux scandales, et est revenue occuper une suite présidentielle à l'hôtel Hilton de Yaoundé, avec les sept enfants qu'elle a déjà eus avec Patrick Hertz. D'ailleurs à en croire des mauvaises langues, la jeune mulâtre défierait sa belle-mère, en jurant qu'elle fera 10 enfants, histoire de contraindre Patrick Hertz à officialiser l'union. Selon des proches, Chantal Biya est très opposée à toute idée de mariage officiel entre son fils et Sandra ADOMOZO. Brenda Biya l'unique fille de la Première dame, n'hésite pas d'ailleurs à qualifier sa belle-soeur de " folle". Et pour répondre à cette hostilité, Sandra Hertz, confient des proches, défie sa belle-mère, en lui promettant de donner 10 enfants à son fils, qui selon elle, sera finalement contraint d'officialiser l'union.

Il y a juste quelques jours, Sandra ADOMOZO est revenue au Hilton, occuper une suite présidentielle, non sans lancer le défi aux Camerounais de la déloger s'ils en sont capables. Un défi véhiculé par une vidéo réalisée par elle-même, en plein repas à l'hôtel Hilton de Yaoundé.

Selon des estimations, le séjour de presque déjà deux ans à l'hôtel Hilton de Yaoundé, unique 05 étoles de la capitale, aurait déjà coûte près d'un milliard francs CFA au contribuable camerounais. La belle-fille de Chantal est connue par des détracteurs comme consommant des drogues et stupéfiants. " Cette fille est maudite : elle insulte copieusement sa mère et la tape. C'est inadmissible selon nos us et coutumes d'Afrique. On ne met pas la main sur un parent, père, mère, oncle, tante, ainsi que sur des aînés. Elle est maudite, et ne fera rien dans sa vie, tant qu'elle ne demandera pas pardon à sa mère devant ses tantes, selon des rites consacrés, et à l'église. Taper sur sa mère ou son père est intolérable chez nous, même s'ils sont fous", fait savoir un client de l'hôtel. Sandra ADOMOZO est surnommée" La Terreur" par le personnel du Hilton. Elle les insulte selon ses humeurs, et va même jusqu'à leur administrer de belles gifles, non sans demander ( question rhétorique) à ces pauvres employés, ce qu'ils peuvent bien lui faire.

La joie du.personnel du Hilton n'aura donc été que de courte durée. " La Terreur" est de retour dans sa suite présidentielle, et le cabinet civil de la présidence de la République payera encore ces faramineuses factures au frais du contribuable camerounais.

Dans un pays sérieux et réellement soucieux d'aller vers son développement, de telles déviances ne seraient pas tolérées, dans un pays où on meurt encore de choléra en plein Yaoundé, pour manque d'eau, un pays avec des hôpitaux mal équipés, des écoles d'élite comme l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé en délabrement, sans latrines, sans restaurant, avec des élèves- professeurs vêtus de haillons, discriminés et sans bourses comme leurs voisins de l'ENAM.