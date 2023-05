CAMEROUN :: Message du Président Jean Blaise GWET à l'occasion de la 51ème Fête de l'unité :: CAMEROON

Camerounaises, Camerounais, Mes Chers Compatriotes. Chers Jeunes Filles et Vaillants Garçons du MPCC

Je suis Jean Blaise GWET, Président National du MPCC ( Mouvement Patriotique Pour Le Changement du Cameroun). Candidat à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Avec conviction profonde, le Président de la troisième République du Cameroun à partir de 2025.

Jour pour jour, cinquante une années après, les camerounais sont convoqués par l'histoire, à célébrer leur Unité Nationale, ce 20 Mai 2023 .

Une Unité acquise chèrement, par nos Aînés. Ces Aînés qui ont consenti, qui ont concédé, qui ont pour la plupart, au détriment de leur propre conviction, leur honneur personnel, ont placé le vivre ensemble et l'honneur de notre patrie, au devant des intérêts égoïstes existants de nos jours. Afin que, l'unité du Cameroun, notre mère patrie, le berceau de nos ancêtres, fierté partagée de tous, se réalise comme étant un état unitaire, une Afrique en miniature.

Je m'empêche ici de faire une analyse, encore moins un diagnostic qui pourra soutenir le mal être social caractérisé, que traverse notre pays aujourd'hui.

Un déchirement du tissu social, qui peut expliquer le sentiment de méfiance et de repli identitaire qui refait surface au Cameroun.

Le MPCC par ma voix, saisit cette occasion solennelle du 20 Mai 2023, pour interpeller tous mes compatriotes à la conscience individuelle et collective, sur notre condamnation, à vivre ensemble, à nous aimer, à nous accepter, à nous soutenir, à nous tolérer, à nous pardonner, à nous réconcilier.

Cependant, pour ne pas refléter à un simple slogan, le vivre ensemble doit se manifester dans la paix, dans la cohésion sociale, dans l'amour, dans la tolérance, dans le pardon, par le travail à la sueur de son front, par le rejet du gain facile, par l'application de la justice pour tous, par le partage équitable de nos richesses, par la promotion du mérite, et par la promotion des valeurs.

La paix qui en découle permettra à chaque Camerounais de se sentir chez lui, partout dans le Triangle national.

Le MPCC dans ses engagements, fait de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité du Cameroun, du partage équitable de nos richesses, sa priorité et sa raison essentielle de vivre et de faire de la politique.



En cette occasion solennelle du 20 Mai 2023, j'invite mes frères et sœurs, les camerounais de tous bords : Culturels, Politiques, Ethnique, Religieux… à la modération dans toutes prises de parole publique, ainsi que dans les réseaux sociaux.

Par ailleurs, j'invite la jeunesse camerounaise victime de Pseudo éclairés, à se désolidariser, à ne pas céder à la manipulation des porteurs de semences de la division, de la violence et de la haine.

Il est temps de se tenir main dans la main, pour barrer la voie à tous les ennemis de notre république, et surtout de se mettre au travail ensemble, dans la paix et dans la cohésion sociale pour préparer la transition du Cameroun vers une troisième République certaine, en 2025, avec Moi! Président , et une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques , dans toutes nos administrations, dans les Mairies, à l'Assemblée Nationale et au Sénat.



Malgré nos différences et nos divergences, le seul gagnant de notre combat, sera l'honneur de notre patrie et la dignité de notre Peuple, qui doivent être au centre de nos intérêts, de nos seules raisons de vivre et de faire de la politique.

Je m'engage à ne jamais trahir le peuple Camerounais, et à ne jamais laisser personne en marge.

Vive l'Unité Nationale

Vive le Nord-Ouest

Vive le Sud-Ouest.

Vive l'Ouest

Vive le Littoral

Vive le Centre

Vive le Sud

Vive l'Est

Vive l'Adamaoua

Vive le Nord

Vive l'Extrême Nord

Vive le MPCC et

Vive le Cameroun

Jean Blaise GWET

Président National du MPCC (Mouvement Patriotique Pour le Changement du Cameroun)

Tel : +337 67 66 17 73

Tel : +237 698 34 93 56

Mail : President@mpcc.be

jbgwet@yahoo.fr

Site Web: www.mpcc.be