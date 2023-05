CAMEROUN :: Fête de l’unité : B’ssadi Galleries offre de nouveaux manèges aux petits et grands :: CAMEROON

L’inauguration aura lieu au début du mois de Juillet 2023 dans le prolongement de la fête de l’unité. Les jeunes sont au centre des préoccupations du staff managérial. Aussi, La capacité attractive de B’ssadi Grand Manège s’agrandi. Pour le grand bonheur des jeunes. Trois nouvelles attractions sont signalées, qui pourront meubler les vacances qui approchent. Une récompense que réservent déjà les parents aux enfants qui auront mérité au cours de l’année scolaire écoulée.

Située en plein cœur de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala, B’SSADI Galleries fait la mue. Avec l’arrivée imminente de trois nouveaux manèges, le centre commercial veut apporter une plus-value dans la production des sites d’attraction de ce quartier résidentiel et même de la ville de Douala. Sur le compteur et pour le grand bonheur des parents et de leurs enfants, trois manages arrivent : grandeur nature. Les noms techniques et capacités sont déclinés. Il s’agit de Carrousel Top spin : pour les personnes de 7 ans et + capacité : 20 places. Energy claw : pour les personnes à partir de 7 ans et + ; capacité : 32 places. Trampoline park : pour les personnes à partir de 3 ans jusqu’à 20 ans ; capacité environ 60 personnes.

Ces engins de hautes sécurité, conçus aux normes et standards internationaux et dont des ingénieurs chinois du concessionnaire YAMOO sont à pied d’œuvre pour la maitrise parfaite de ce chef-d’œuvre offrent toutes les garantis. Ngandi Pippen, chef de projet « Pour les travaux de construction, la phase du gros œuvre est à 70% et les finissions à 60%. S’agissant de la phase de vérification et de pré assemblage des différentes pièces de manège en magasin, on est à 50% du taux d’avancement. Il est important de préciser au public que toutes les phases d’exécution, de vérification et de conformité sont suivies et certifiées par APAVE qui nous accompagne aussi ».

Ces nouvelles attractions interviennent Après le succès retentissant du Tower Ride, la tour géante de 30 mètres de hauteur de B’SSADI GRAND MANEGE qui comme les autres attractions existantes n’enregistrent aucun accident à date. Ce qui fait de B’ssadi Galleries l’unique parc d’attraction en Afrique à posséder ces attractions où petits et grands vont trouver leur compte surtout à quelques jours des grandes vacances scolaires. Tout ceci c’est dans le but d’élargir l’offre en divertissement notamment en termes de manège à douala.

Toutes choses qui font dire Clauvis Kontcheu, Homme d’affaires et promoteur de B’ssadi Galleries : « il était impératif de diversifier l’offre de B’ssadi Grand Manège et de répondre par la même occasion à la demande des populations qui ont adhéré massivement à ce projet dès son lancement et des milliers de visiteurs de ce centre commercial novateur en quête de plus de sensations fortes. On ne pouvait donc pas rester sourds face à ces retours aux allures d’encouragement et je dirais même de plébiscite de notre destination où nous mettons un accent particulier à la sécurité et à la maîtrise opérationnelle de nos attractions conformément aux instructions fermes des autorités de la ville et du pays qui nous exigent de garantir au quotidien la sécurité à nos visiteurs ».