CAMEROUN :: TPI de Nkongsamba: Un homme condamné à mort pour viol et assassinat de ses deux nièces :: CAMEROON

Le tribunal de première instance ( TPI) du Moungo ( Nkongsamba) dans la région du Littoral Cameroun a prononcé une peine de mort.

Ce mercredi 17 mai 2023, Joël TANKOUA a été condamné à mort par fusillade, que la place publique, par le TPI du Moungou. Cette peine capitale est assortie d'une somme de 92 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Joël TANKOUA a été reconnu coupable du viol et de l'assassinat de ses deux nièces : MOYOPA Thana Kiriane Gloria et MBIANDA Extrema Noëlle, âgées respectivement de six ans et sept mois.

Les faits de l'histoire macabre datent du mars 2018. À l'époque des faits Joël TANKOUA, 31 ans, est en congés chez son grand frère, à Nkongsamba. Avec l'absence de son grand frère, il viole allègrement ses deux nièces, avant de les tuer. L'affaire est portée en justice par le collectif Universal Lawyers and Human Rights, sous la houlette de Me Dominique Fousse, avocat au barreau du Cameroun.

Le viol, puis l'assassinat de ces deux enfants, avaient profondément choqué un pays entier. Seulement, certaines voix s'élèvent déjà contre cette peine capitale retenue contre Joël TANKOUA, et demandent plutôt qu'elle soit convertie en réclusion criminelle à perpétuité.