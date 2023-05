CAMEROUN :: Fête du 20 mai : un leader séparatiste interdit aux populations de célébrer la fête de l'unité :: CAMEROON

Alors que le Cameroun s’apprête à fêter le 51ème anniveraire de la Fête de l’Unité, ce 20 mai 2023, des groupes sécessionnistes annoncent le boycott

Sur Twitter,Marc Bareta parle des pertes humaines de l’armée camerounaise ces derniers jours dans les régions anglophones. L’activiste ambazonien a également annoncé que les « forces d’Ambazonia se tiennent debout », demandant aux populations de rester chez elles.

« Pendant ce temps dans le sud de l’Ambazonia, Tombel, Kupe Manuenguba, Mbonge, Ekondo, Manyu et de nombreuses régions ont bouilli ces derniers jours. Cameroon a vu de nombreuses victimes envoyées en enfer. Les forces d’Ambazonia se tiennent debout. Avertissement spécial à Fako. Restez chez vous à partir de demain surtout le 20 mai. On vous l’a dit« , a-t-il twitté.

« Les boutiques maintiendront leurs rideaux fermés toute la journée. Les agences de voyages resteront fermées. Les écoles et les marchés fermés aussi. Les taxis ne doivent pas travailler non plus, tous seront restés garés toute la journée», annoncent-il.

Il faut souligner que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun font face depuis la fin de l’année 2016 à une rébellion.