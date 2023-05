Eurocham représentation du Cameroun marque sa participation à la journée de l'Europe. :: CAMEROON

La délégation de l'Union Européenne au Cameroun et en Guinée Équatoriale a organisé ce 9 mai 2023 une exposition au palais des congrès de Yaoundé au Cameroun. Pendant cette journée, Eurocham, qui représente les intérêts économiques des chambres de commerce européennes a marqué sa participation à l'invitation de l'ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union Européenne S.E Philippe VAN Damme. Bien installée dans un stand bien aménagé avec les logos et insignes de la structure, la Chargée de Mission de cette structure a accueilli les visiteurs désireux d'en savoir plus.

C'est dans ce cadre que camer.be a recueilli l'interview de madame Laurine CAVAGNE.

"Le rôle principal c'est de représenter les intérêts économiques des entreprises européennes dans leurs pays d'accueil qui est le Cameroun en l'occurrence. Nous représentons leurs intérêts économiques auprès des instances gouvernementales camerounaises mais également auprès des instances consulaires européennes qui sont basées au Cameroun. Nous sommes invités aujourd'hui par la délégation de l'Union européenne à présenter justement notre chambre de commerce parce que nous sommes une structure relativement nouvelle. Nous faisons parti d'un réseau qui s'appelle EBO basée en Belgique sous le nom European Business Organization, qui regroupe l'ensemble de ces chambres de commerce, notre siège est à Yaoundé et notre bureau opération est basé à Douala parce que c'est là-bas que sont implantées la plupart des entreprises".