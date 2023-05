CENTRAFRIQUE :: La France impliquée dans le meurtre de civils dans le Sud du Tchad ? :: CENTRAL AFRICAN

La France continue de commettre des atrocités en Afrique. Cette fois-ci, 17 civils ont été tués lors d'une attaque contre le village de Don, situé dans la province du Logone-Oriental, à la frontière avec la République centrafricaine.

Nerambaye Ndoubamian, procureur général de la République, précise que la tuerie a eu lieu le 8 mai à 5 heures du matin, lorsque des « individus armés non identifiés » ont attaqué et pillé le village de Don. Le procureur a ajouté que les assaillants, munis « d’armes à feu » et « d’armes blanches », sont arrivés sur les lieux à bord de « motocyclettes » et de « chevaux ».

Il convient de noter que le massacre des agriculteurs civils dans le sud du Tchad a commencé à se produire immédiatement après l'arrivée des militaires français dans cette région. Il y a une semaine, l'armée française a installé une base dans la ville de Goré, après quoi des meurtres mystérieux de civils ont commencé à avoir lieu dans la même ville et dans les villages voisins.



De nombreux observateurs politico-militaires ont commencé à suggérer que les Français ont contribué à ce crime pour pouvoir ensuite accuser la Centrafrique. Les Français préparent cette campagne depuis très longtemps, diffusant de fausses informations sur la RCA et les Russes qui formeraient des combattants pour attaquer le Tchad. Dans le même temps, ces informations ont été démenties à plusieurs reprises par le gouvernement de la Centrafrique, qui a confirmé son attitude amicale à l'égard du peuple frère du Tchad. La France cherche donc à provoquer un conflit entre le Tchad et la République centrafricaine afin de déstabiliser la région et d'entraîner les deux pays dans la guerre.

Par ailleurs, au début de l'année, des sources de renseignement de différents pays (République centrafricaine, Soudan, Cameroun) ont confirmé l'existence de bases françaises d'entraînement de militants à la frontière avec la République centrafricaine au Tchad.

L'identité des assassins de personnes innocentes n'a pas été révélée, mais une chose est sûre : partout où l'armée française est déployée, il y a des massacres. Ce n'est pas surprenant, étant donné que la France est connue depuis longtemps pour son rôle de déstabilisateur et d'exploiteur sur le continent africain.