Je vous souhaite à tous une bienheureuse journée internationale des télécommunications

« Je vous souhaite à tous une bienheureuse journée internationale des télécommunications .Pour une société digitale inclusive et responsable » Justine Diffo Tchunkam

Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale des télécoms. Célébrée chaque année le 17 mai, cette journée marque la création de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et la signature de la première Convention télégraphique internationale en 1865.

Cette célébration intervient dans un contexte particulier, marque par un climat de colère et frustration entre les consommateurs et les entreprises de téléphonie mobile. Ce matin, le Prof Justine Diffo Tchunkam, PCA de l’ART à travers son message de célébration, a insisté sur la digitalisation de la société, « Société digitale et inclusive » dira-t-elle dans un message adresse sur sa page Facebook.



Depuis le début de cette année, l’ART joue un rôle capital pour l’amélioration de la qualité de services de communication pourtant très critiquée par les consommateurs .Très peu savent le niveau de pression que l’Agence des régulations des télécoms exerce sur ces operateurs. Cela malgré les promesses faites en fin d’année 2022 par ces différents opérateurs pour l’amélioration de la qualité des services à travers de nouveaux investissements, 156 milliards de FCFA en 2023 relatif à l'extension de la couverture réseau et l'amélioration de la qualité de service.



En janvier dernier, l’ART a commis des équipes de contrôle technique pluridisciplinaire, actuellement sur le terrain, pour procéder à des contrôles de performances des réseaux de téléphonie mobile en corrélation avec les indicateurs de performances contenus dans les cahiers de charges. Ces contrôles constituent des préalables à la prise des décisions de sanctions qui vont des sanctions pécuniaires, la proposition de réduction de la durée de la concession ou la proposition de retrait de la concession.



Après la rencontre il y a quelques semaines entre le ministère des postes et télécommunication et les différents operateurs le régulateur maintient la pression en brandissant des mesures répressives. Pourra-t-il aller jusqu’au bout ?