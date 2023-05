CAMEROUN :: CONSTRUCTION DE QUATRES SALLES DE CLASSES A L'ÉCOLE PUBLIQUE DE KONVE BAMEKA :: CAMEROON

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRES SALLES DE CLASSES A L'ÉCOLE PUBLIQUE DE KONVE BAMEKA

L'école publique de KONVE par BAMEKA aura de nouvelles salles de classes construite sous l’impulsion de l'adjudant-chef Fossi Malachie Blaise de Connectica, une ONG reconnue d'utilité publique par décret présidentiel.



La construction des quatre salles de classes par Connectica à BAMEKA intervient quelques mois seulement après la rénovation des salles de classes de l'école publique de Sangmete dans le même village, BAMEKA. Les travaux de constructions sont exécutés par l'entreprise Dream House Construction de l'ingénieure en bâtiment Christianne Yos qui préalablement a procédé au reprofilage de la route qui mène sur le site de construction.



Christianne Yos et sa société Dream House Construction, maitre d’Ouvrage a séduit Connectica de par son model architechtural, une construction en petites brique de terres .Selon ses explications, il s’agit d’ un isolant phonique idèle pour les salles de classes car les enfants en l’absence de leurs maitres font généralement trop de bruits, ce qui pourrait empêcher d’autres salles de classe de se concentrer. Avec la brique de terre les bruits ne sont pas propages.



« L’utilisation de briques en terre permet aussi de garantir un confort thermique à l’intérieur de l’habitat, quelles qu’en soient les saisons. La température habituelle à l’intérieur des constructions en terre cuite n’est ni trop chaude ni trop fraîche. Un atout donc qui permet de bénéficier d’une stabilité thermique à l’intérieur aussi bien en saison sèche qu’en saison de pluie et de fraicheur. La terre à la propriété d’absorber le trop-plein d’humidité et de restituer cet excès quand il commence par faire un peu chaud.



Les rayons de soleil en journée laissent passer des rayons de soleil qui sont emmagasiné dans les brique comme énergie naturel et redistribuée dans la pièce .ici la ventilation de la maison est faites par la nature et pas par l'homme ( climatiseur naturel avec une télécommande détenu par le bon Dieu ) qui est gratuit en plus conséquent réduction des frais d'électricité avec consommation gratuite. » Pouvait-on lire sur les briques de terres.



Outres ces avantages suscités, la brique de terre permet une longévité à l'individu qui l'habite, et aussi restaure l'équilibre mental, elle met l'homme à l’abri de certains éléments de pollution présent dans d'autres matériaux que vous connaissez déjà et que je ne citerai pas. Recyclable après destruction car elle devient poussière, la brique de terre peut durer plus de 40 siècles, elle résiste aux feux de brousses et tous types d’intempéries de la nature. Derrière l'aspect salubrité, la couleur de la brique absorbe les éventuelles tâches qui devraient se trouver sur les murs pendant les jeux entre écoliers et bien encore.



Connectica reconnue d'utilité publique par décret présidentiel, par ces dons, participe au développement et la promotion de l'éducation de base au Cameroun .Outre les rénovations et Construction des salles de classes, Connectica équipe les lycées et centres de formation d’ordinateurs, machines à coudre.