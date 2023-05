CAMEROUN :: Fête Nationale du 20 Mai : La question de l’unité divise l’opinion. :: CAMEROON

Et de 51 pour la fête de l’unité du Cameroun. Un pays déchiré par le conflit séparatiste dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest et des élans de tribalisme. La question de l’unité s’amenuise et l’opinion est partagée.

Le journal L’Essentiel, paraissant à Douala, la capitale économique et ville frondeuse fait état de «La terre menace l’unité ». Et plante le décor. Velléités sécessionnistes persistantes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, discours haineux, repli identitaire, conflits liés à l’accès à la terre, partis politiques tribaux, politique à problème de l’équilibre régional, sont autant de menaces à l’unité du Cameroun. Des problématiques qui appellent à la réflexion profonde en cette veille de célébration de la 51ème fête de l’Unité.

Une position partagée par le quotidien La Nouvelle Expression, un autre journal de Douala. Sur les 51 ans d’Etat unitaire, le journal pose une « Chronique d’une désillusion ». Le 20 mai 1972, un referendum très controversé déboucha sur la naissance de la République unie du Cameroun. Cinquante un an après l’institution de l’Etat unitaire, l’exacerbation du tribalisme, le repli identitaire, et plus récemment la crise anglophone qui s’est transformée presque en guerre civile, révèlent l’échec des politiques menées par les régimes successifs d’Ahmadou Ahidjo et de Paul Biya pour assurer l’unité nationale.

Comme illustration, le journal revient sur la Crise anglophone pour informer d’un « Calme précaire à la veille du 20 Mai ». Les séparatistes appellent les populations à observer une ville morte dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. En attendant, c’est un calme précaire qui sévit dans les principales localités de ces deux régions, avec des attaques sporadiques des séparatistes. Comme depuis bientôt sept ans. .

Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics qui parait à Yaoundé, la capitale et siège des institutions voit plutôt en l’Armée et la Nation une «Fusion totale ». Pour le journal, En plus d’assurer sans faille la sécurité des personnes et des biens, tout en préservant l’intégrité territoriale du pays, les forces de défense et de sécurité se positionnent également, depuis des années, en véritables acteurs du développement dans les Travaux publics, la santé, l’éducation ou la protection civile. Des réalisations qui rencontrent l’adhésion massive des populations et renforcent la relation de symbiose.

Dans la même dynamique, L’Equation, un autre journal de Yaoundé emboite le pas au journal gouvernemental pour parler de « L’oreille attentive du chef de l’Etat ». La vision du chef de l’Etat, dans la consolidation d’un vivre-ensemble harmonieux entre les communautés, un dialogue permanent et une tolérance sociale, a concouru dans la levée de la suspension de l’agence Touristique Express. Aujourd’hui, il est question d’implémenter les engagements pris pour la modernisation de la flotte, le recyclage et la formation du personnel.