CAMEROUN :: 20 mai 2023: Le Mindef organise les journées portes ouvertes des forces de défense et de sécurité :: CAMEROON

Les 17, 18 et 19 mai 2023, la base aérienne 101 de Mvan à Yaoundé au Cameroun servira de cadre aux journées portes ouvertes des forces de défense et de sécurité.

Ces journées portes ouvertes sont pour les populations une occasion de savoir d'avantage le rôle des forces de défense et de sécurité ; un rapprochement entre l'armée et son peuple. Ceci dans le cadre des festivités marquant la célébration de la 51ème édition de la fête nationale de l'unité le 20 mai 2023, sous le thème " forces de défense et peuple camerounais, en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère" le Ministère de la Défense.

Le peuple est invité à visiter les expositions préparées à cet effet. Lire l'intégralité du communiqué presse du Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense.