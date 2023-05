CAMEROUN :: Sosthène Médard Lipot chassé ou démissionnaire du Mrc? :: CAMEROON

Sosthène Médard Lipot n'est plus membre et militant pour le Mouvement et la Renaissance du Cameroun ( MRC), parti dont Maurice Kamto est le président depuis sa création en 2012.

Sosthène Médard Lipot avait longtemps été directeur de la Communication de ce parti d'opposition, avant de céder son fauteuil pour devenir conseiller spécial auprès de Maurice Kamto.

Selon les thuréféraires du MRC, on ne l'a jamais vu créer une unité du MRC, ni en créer. Il a toujours été absent aux meeting du MRC, pourtant, étant conseiller du président du MRC.

C'est à travers sa page sociale que l'enseignant de journalisme a annoncé sa démission. <<Je vous informe de ma décision de démissionner du MRC, et de mes fonctions de conseiller spécial de Maurice Kamto. Elle prend effet à partir du mardi 16/05/23 à 00:00. Mon engagement c'était pour un "changement d'avenir dans la paix". Des extrémistes ont pris le parti en otage>>, a-t-il écrit.

Après avoir ruminé sa colère pendant environ trois ans, Sosthène Médard Lipot, battu aux récentes élections du bureau régional MRC Centre 1, a annoncé la couleur de sa démission en envoyant des piques contre ses propres camarades.

Au lendemain de cette annonce, le premier vice-président du MRC de prononce. « C’est toujours triste de se séparer d’un compagnon de lutte. C’est un paramètre politique qui est une éventualité certaine. Chacun a son motif d’indignation, je ne saurais que dire Merci pour ces années de lutte commune …J’accepte !!», a écrit Mamadou Mota sur son compte Facebook ce mardi.