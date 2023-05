CAMEROUN :: L'Unité nationale par le sport : une préoccupation de l'association New Stars de Douala :: CAMEROON

Ce vœu sera davantage matérialisé le 19 mai 2013 à Douala à l'occasion de la première édition de la Marche sportive de l'Unité. Faustin Domkeu, président de l'association New Stars nous en dit davantage dans cet entretien.

Pourquoi organiser une "Marche de l'Unité" ?

L'association New Stars a essayé d'être imaginative. Nous avons pensé organiser dans le cadre de la célébration de la Fête Nationale de notre pays, une marche sportive que nous avons dénommée "La marche de l'Unité". Nous comptons aussi apporter notre contribution à notre Unité nationale si chère. Comme je le réitère souvent, l'unité est la force de la nation et l'Unité nationale est une composante majeure de notre pays le Cameroun. Si nous pouvons apporter notre contribution à la construction de la grande Unité nationale de notre pays, ce ne sera pas négligeable ; et nous avons pensé à la marche sportive pour que tous les acteurs du sport puissent parler .

Quel est l'état des préparatifs à quelques jours du Kick-off de la marche sportive de l'Unité ?

Merci encore de l'opportunité que vous m'offrez à travers l'association New Stars. C'est l'occasion pour nous en tant qu'association de remercier le gouverneur de la région du Littoral qui depuis le départ, a accepté d'être parrain. Il n'a pas seulement choisi de l'être ; il a accompagné toutes les démarches de ce grand événement et nous lui sommes reconnaissants. Je n'oublie pas le Pr.William Ngatchou de la commission médicale ; ainsi que toutes les entreprises de la place qui ont décidé de nous accompagner en greffant leurs images à ce grand rendez-vous sportif qui se prépare .

Quel est est l'itinéraire de la marche ?

La marche ira de l'École publique de Déïdo qui est couvert par la sous-préfecture de Douala Ier. Et on continuera par Bonabo, Carrefour maçon jusqu'au Petit terrain de Bonamoussadi dans Douala Vème couvert par la sous-préfecture de cet arrondissement.

Y aura-t-il des figures emblématiques de la scène sportive camerounaise pendant l'événement ?

Si des guest stars au nombre de trois principalement. Nous y avons été aussi imaginatifs en respectant la parité genre. Entre autres nous pouvons citer Leurs Majestés Joseph Antoine Bell et Eugène Eukeke qui ont bien voulu accepter accompagner La marche de l'Unité. Et que dire de la reine des montagnes, Sarah Etongue, qui a confirmé sa présence ! Nous lui réservons un accueil chaleureux.

Quelles sont les ambitions de l'association New Stars a travers le concept de "Marche de l'Unité" ?

Nous voulons marquer notre touche sur le thème de l'Unité nationale et nous avons, comme je l'ai déjà dit, été créatifs en organisant une marche sportive. Nous voulons symboliser l'Unité ; mais cela à travers les acteurs du sport et tous ceux-là qui accompagnent le mouvement sportif. Nous savons que le sport dans notre pays est un facteur de l'unité. Mais nous devons le manifester ; quoi de mieux à la veille du 20 mai, jour de célébration de Fête Nationale du Cameroun. Je pense que c'est quelque chose qui restera à jamais gravé dans la tête de tout un chacun .