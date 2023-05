MONDE ENTIER :: Eden Hazard et tout ce qu’on apprend à propos de ce joueur de football célèbre :: WORLD

Eden Hazard est un footballeur international belge né en 1991.

En équipe nationale belge, Hazard a joué un rôle clé dans l'ascension de la Belgique au statut d'équipe de premier plan au niveau international :

il a participé à la Coupe du monde 2014, où la Belgique a atteint les quarts de finale;

il a pris part à la Coupe du monde 2018, où la Belgique a remporté la troisième place;

il a également représenté la Belgique à l'Euro 2016 et à l'Euro 2020.



Les équipes sportives où Eden Hazard était membre lors de son chemin de football pro

On ne peut pas ignorer le fait qu'il a commencé sa carrière professionnelle en jouant pour le club français Lille OSC en 2007. C'est ici qu'il a rapidement été repéré pour son talent et sa vitesse sur le terrain. Au total, ce footballeur a joué dans la composition du club de Lille pendant sept ans.

En 2012, Hazard a été transféré à Chelsea pour un montant record de 32 millions de livres sterling.

En juin 2019, Hazard a été transféré au Real Madrid pour un montant de 100 millions d'euros. Cependant, il a eu du mal à s'imposer au Real Madrid en raison de blessures et de sa forme physique irrégulière. Malgré cela, il a remporté la Liga en 2020-2021 avec le Real Madrid.

Que faut-il savoir concernant les honneurs qu’il a gagnés ?

Il faut souligner que la carrière d'Eden Hazard est impressionnante, avec de nombreux trophées individuels remportés tant au niveau national qu'international.

Il faut noter qu’il a été nommé meilleur joueur de Ligue 1 en 2011 et 2012. En 2012, il a également été nommé footballeur belge de l'année.

Au cours de ses sept saisons à Chelsea, il a remporté deux titres de champion de Premier League, deux coupes d'Angleterre et une Ligue Europa de l'UEFA. De plus, il a été nommé joueur de l'année de la Premier League en 2015