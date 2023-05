CAMEROUN :: Transport public et Santé universelle : Les contradictions de Ngalle Bibehe et Manaouda Malachie. :: CAMEROON

La couverture santé universelle et la suspension-levée de suspension de l’agence de voyage Touristique Voyages font les manchettes des journaux ce matin. Mais aussi le fete de l’unité du 20 Mai 2023.

Essingan, un hebdomadaire paraissant à Yaoundé, la capitale et siège des institutions revient sur la Couverture santé universelle pour annoncer « Biya au bord du gouffre ». Pour le journal, En plus d’accumuler 4,8 milliards d’arriérés de salaires au personnel en dépit du déblocage des fonds, notamment par la Banque mondiale, le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda, a mis fin au Financement basé sur la performance (Pbf), une stratégie nationale d’appui au gouvernement camerounais dans l’implémentation de la Csu. Le président de la République qui a inscrit le projet comme priorité s’éloigne désormais de son engagement à faire bénéficier aux populations camerounaises des soins de santé de qualité et accessibles à tous.



Touristique Express, la compagnie de voyage qui dessert le nord au sud du pays jubile de joie. Sa suspension n’a pas trop duré. Et pourtant, 15 de ses clients ont perdu la vie au cours d’un accident de la circulation. Quelques jours après sa suspension, le ministre des transports est revenu sur sa décision. Ce que le quotidien Econews qualifie de « La volteface du Mintransport ». Sous la pression des clients et des actionnaires de l’Agence de voyage de Touristique Express, le ministre des Transports, Jean Ernest Ngallé Bibehé lève sa suspension. Au-delà d’apaiser le climat social et préserver l’activité économique de cette compagnie, cette décision ne va-t-elle pas banaliser les efforts du gouvernement à lutter contre les accidents de la route ?

La réponse vient Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics de Yaoundé. Selon un communiqué signé hier, le ministre des Transports a décidé, à titre exceptionnel, de lever la sanction infligée à la compagnie de transport interurbain le 11 mai dernier suite aux engagements fermes pris par les responsables pour la mise en œuvre immédiate d’un train de mesures de sécurisation, Touristique est à nouveau autorisée à reprendre ses activités.



Sur la fête nationale du 20 Mai, le ministre de la jeunesse a ouvert les « Premières communions ». Pour Cameroon Tribune, Dans le cadre des manifestations civiles, le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique a ouvert des ‘’ villages de l’Unité et de l’intégration ‘’ dans les dix chefs-lieux de Région. Celui de Yaoundé connaît son vernissage ce jour, au moment où les hommes en tenue vont effectuer leurs premiers mouvements préparatoires au Boulevard du 20 mai. Et en attendant la répétition générale demain, la Nation se met en branle pour une fête totale samedi prochain.

Le Recrutement à la Beac se termine par un «Happy-end ». Le journal Diapason indique que Par décision N° 055/GR/2023 du 05 avril 2023, le Gouverneur publie les résultats des 66 admis au concours des Agents d’encadrement supérieur à la Beac. Ceci après consultations du Conseil d’administration, du Comité d’audit de la Beac et se basant sur la position de la Cour de Justice communautaire, qui tous ont donné un avis favorable, ainsi que des dispositions pertinentes des statuts de la Beac et du traité de l’Umac.