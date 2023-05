C'est au cours d'une cérémonie pleine de sobriété en présence d'Anne HIDALGO maire de Paris que le président du Club Efficience Elie NKAMGUEU par décret du président de la république Française publié au journal officiel le 20 juin 2022 a été élevé au rang de "CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE" en sa qualité de Président du Club Efficience.

"Par décret du président de la République Française publié au journal officiel le 20 juin 2022

J’ai eu l’honneur d’être élevé au rang de « Chevalier de l’Ordre National de Mérite » en ma qualité de président du Club Efficience.



Ce jour dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Paris, Mme Anne Hidalgo Maire de Paris m’a fait l'honneur de me remettre cette médaille



Ma gratitude pour cette distinction de la République et cette reconnaissance au plus haut sommet de l’Etat.



Merci à toutes ces personnes connues ou inconnues qui par leur bienveillance ont permis au Club Efficience de gravir les échelons et d’être une des organisations référentes de la diaspora en Europe aujourd’hui.



Vos nombreux messages si chaleureux sont les plus beaux témoignages de votre estime et de votre amitié, soyez-en toutes et tous vivement remerciés."



Dr Elie Nkamgueu

PT Club Efficience