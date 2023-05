MONDE ENTIER :: La fusion Ethereum - Comprendre les avantages :: WORLD

Une chose est sûre, l'Ethereum a suivi un parcours de développement depuis son lancement. L'idée est de s'assurer que l'Ethereum est convivial et que les utilisateurs n'ont pas de problèmes dans leurs lieux d'utilisation respectifs. Le développement récent de la fusion d'Ethereum Merge est attendu depuis longtemps. Il s'agit d'une migration importante de la feuille de route précédente vers la version mise à jour. De cette façon, les utilisateurs espèrent profiter d'un environnement différent et amélioré lorsqu'ils utilisent l'Ethereum dans d'autres domaines.

Une influence majeure sur les marchés internationaux a résulté des développements importants réalisés sous Ethereum. La récente fusion d'Ethereum est une étape importante vers de meilleures expériences sur les marchés internationaux. Examinons de près ces avantages :

Sécurité améliorée

L'un des avantages importants associés à la fusion d’Ethereum est une sécurité accrue pour les utilisateurs. La principale préoccupation à mesure qu'un réseau crypto se développe est de sécuriser les énormes sommes d'argent impliquées. Cependant, cela ne signifie pas qu'Ethereum n'était pas sécurisé auparavant. La nouvelle feuille de route améliore ce qui existait auparavant, incitant une meilleure expérience utilisateur. La fusion fonctionne notamment en ne considérant attentivement que les validateurs honnêtes. Des mesures punitives sont en place contre les validateurs malhonnêtes et autres parties associées.

Bénéfices importants

Les experts prévoient que depuis le lancement de la fusion, l’Ethereum a rapporté entre 4% et 6% de plus sur une base annuelle. La performance de l'Ethereum dans un court laps de temps après la fusion en est la base. L'idée de la mise en œuvre de la fusion Ethereum était d'attirer davantage de parties prenantes sur le marché Ethereum. Les individus croient que le nombre de parties prenantes se multipliera avec le temps, créant un environnement amélioré pour des bénéfices plus élevés.

Durabilité

Une autre préoccupation majeure attachée à l’Ethereum est la durabilité, en particulier concernant la consommation d'énergie. Depuis son lancement, l’Ethereum a relevé le défi de la consommation d'énergie, qui a impliqué plus de 31 millions de mégawatts d'heures. Cependant, avec le lancement de la fusion Ethereum, la crypto consomme 2 600 mégawatts d'heures. Et cela signifie qu'il a atteint une durabilité élevée, une étape importante pour l’Ethereum. Le coût élevé associé à la consommation d'énergie a diminué de plus de 99%, ce qui est hautement durable.

Respectueux de la nature

Les in dividus ont largement associé la technologie cryptographique à la création d'un environnement hostile. À cet égard, des efforts ont été déployés pour garantir le respect de l'environnement, en particulier dans la réglementation des émissions de carbone. La fusion de l’Ethereum a réduit le nombre d'émissions de carbone de 12 millions de tonnes à 870 tonnes. Et c'est une étape importante considérée comme historique en matière de décarbonation. Avec cette réalisation, l’Ethereum est devenu éco-responsable.

Adoption

L'objectif des développeurs d'Ethereum en réalisant des développements importants est de garantir que les taux d'adoption augmentent. Et c'est l'une des raisons de la mise en œuvre de la fusion de l’Ethereum. Avec la fusion de l’Ethereum, l'écosystème crypto peut accueillir des produits supplémentaires. L'utilitaire Ethereum est également appelé à se développer de manière exponentielle. Et cela signifie qu'il y aura un taux d'adoption plus élevé pour l’Ethereum. Il y a amplement de place pour que cette crypto augmente en valeur après la fusion de l'Ethereum, compte tenu de sa position actuelle en matière de paiements et d'autres utilisations.

Conclusion

Sur la base des avantages énumérés, l’Ethereum a réalisé une autre réalisation importante dans la bonne direction. Certains pensent que les performances d'Ethereum atteindront un niveau supérieur en raison de la récente fusion. Le large éventail d'avantages est suffisant pour créer un environnement approprié pour les utilisateurs d'Ethereum. Néanmoins, analysez attentivement le marché de la cryptographie pour déterminer si Etherium est un bon investissement.