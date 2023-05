MONDE ENTIER :: L’Ethereum est-il écologique ? :: WORLD

Depuis le lancement de l'Ethereum en 2015, certaines entités se sont inquiétées du caractère écologique de son développement. Tous les indicateurs étaient défavorables à l'Ethereum en ce qui concerne le respect de l'environnement. Toutefois, des efforts considérables ont été déployés pour faire en sorte que l'Ethereum devienne un jour respectueux de l'environnement. Et cet objectif a été atteint jusqu'à présent. Aujourd'hui, l'Ethereum se classe parmi les technologies cryptographiques les plus respectueuses de l'environnement. La récente fusion a rendu l'Ethereum 99,99% plus respectueux de l'environnement qu'il ne l'était auparavant. Il est donc vrai que l'Ethereum est respectueux de l'environnement et qu'il s'agit donc d'une technologie qui peut être adoptée sur les marchés cryptographiques.

Comparé à d'autres crypto-monnaies, l'Ethereum est au-dessus en termes de respect de l'environnement. L'idée était de s'assurer que l'énergie utilisée par l'Ethereum soit réduite de 99,99%, ce qui a été fait avec succès grâce à la fusion récemment annoncée. L’Ethereum est actuellement sous la feuille de route V2.0, qui est très respectueuse de l'environnement.

La position précédente

Une analyse du CCRI indique que l'Ethereum faisait partie des technologies les plus gourmandes en énergie dans l'histoire des crypto-monnaies avant la fusion. En substance, l’Ethereum consommait 23 millions de mégawatts d'heures par an. Il s'agit là d'un niveau de consommation élevé qui exige une baisse significative pour que l'Ethereum soit respectueux de l'environnement. Les heures de consommation d'énergie par an se traduisent par plus de 11 millions de tonnes d'oxyde de carbone. Il ressort des projections ci-dessus que les développeurs de l'Ethereum doivent apporter des améliorations significatives pour garantir que la consommation d'énergie soit atténuée et que les émissions soient réduites au minimum.

Les développeurs de l'Ethereum ont cherché à investir dans une infrastructure plus robuste, y compris la feuille de route V 2.0 Eth, afin de faciliter la consommation d'énergie et la réduction des émissions. Le développement a pris du temps mais s'est finalement concrétisé. Les changements réalisés jusqu'à présent placent l’Ethereum dans une position de technologie respectueuse de l'environnement.

La position actuelle

Les efforts déployés pour rendre Ethereum respectueux de l'environnement se sont finalement concrétisés, plaçant la technologie au sommet en ce qui concerne la consommation d'énergie et les émissions. En substance, l’Ethereum a réduit sa consommation d'énergie en mégawatts-heures par an de 23 millions à 2 600. Cela correspond à une baisse de près de 99,98% par rapport à la consommation antérieure d'Ethereum. Il est désormais établi que l'Ethereum a réalisé une performance plus importante que jamais dans l'histoire de la cryptographie.

Dans le même ordre d'idées, l'Ethereum a réduit le volume des émissions de carbone de 11 millions de tonnes à seulement 870 tonnes. Là encore, il s'agit d'une avancée significative dans la réduction de l'impact de l'Ethereum sur l'environnement. Les émissions de carbone constituant une menace importante pour l'environnement, les développeurs d'Ethereum ont travaillé d'arrache-pied pour réduire les volumes élevés d'émissions à un niveau gérable.

Certains analystes ont pu affirmer que la décarbonisation de l'Ethereum avait eu un impact sur l'expérience des investisseurs ou des mineurs. Cependant, la vérité est que le taux de participation a été plus élevé qu'auparavant. La vérité est que les mineurs ont réagi positivement à la décarbonisation car elle s'accompagne d'autres développements visant à améliorer leur interaction avec l'Ethereum. C'est la raison pour laquelle l'Ethereum a réussi à maintenir une deuxième position pendant longtemps dans l'histoire des marchés cryptographiques. La valeur de l'Ethereum reste élevée car de plus en plus d'utilisateurs adoptent la technologie dans différents domaines d'application.

Conclusion

Sur la base des projections récentes, il est clair que l'Ethereum est devenu l'une des technologies cryptographiques qui offrent des opérations respectueuses de l'environnement. Essentiellement, avec la réduction significative des émissions de carbone et la suppression des mégawatts-heures, l'Ethereum s'est bien intégré dans l'environnement actuel. Tel était l'objectif initial des développeurs, qu'ils ont atteint dans un délai très court.