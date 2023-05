MONDE ENTIER :: Pourquoi les NFT font-elles parmi des meilleures innovations ? :: WORLD

Imaginez une vente aux enchères d'œuvres d'art d'une importance vitale, où l'on met aux enchères certaines des pièces d'art les plus exquises. Traditionnellement, cette vente se déroule dans un lieu bien gardé qui n'accueille pas tout le monde. Les œuvres d'art sont protégées car le risque de vol est toujours présent. Imaginons maintenant que cela se produise dans un écosystème numérique.

Le Jeton Non Fongible (NFT) est une innovation récente qui présente un grand potentiel pour l'art et la créativité. Il modifie la manière traditionnelle de créer, de partager, de vendre et d'acheter des œuvres d'art. Alors que dans le contexte traditionnel, il est difficile de déterminer l'originalité d'une peinture physique, les NFT permettent d'éviter cela.

Que sont les NFT ?

Pour faire simple, les NFT sont des jetons uniques basés sur la blockchain. Chaque NFT représente un actif individuel, comme une œuvre d'art, un média ou un contenu numérique. Les NFT sont comme des certificats numériques immuables d'authenticité et de propriété d'un investissement, qu'il soit physique ou numérique. Un bon exemple pourrait être la tokenisation d'un tableau physique. Ce faisant, il devient plus efficace de trader, d'acheter et de vendre le NFT. Cela diminue également le risque de fraude, comme la contrefaçon.

Les NFT et la créativité

L'une des principales raisons pour lesquelles les NFT figurent parmi les meilleures innovations est qu'elles transforment l'espace artistique créatif. Plus précisément, les NFT ont rendu possible la collecte et le commerce d'œuvres d'art numériques. Avant cette invention, c'était impossible. N'importe qui pouvait trouver votre contenu numérique sur Internet, le télécharger, le vendre ou même le manipuler. Avec les NFT, c'est impossible.

Les NFT permettent de stocker l'art et le contenu numériques sur un registre numérique permanent et sécurisé, grâce à la technologie de la chaîne de blocs. La technologie blockchain garantit que chaque contenu numérique (NFT) téléchargé ou enregistré est immuable. Les artistes et autres créateurs n'ont donc pas à craindre que leurs œuvres originales soient reproduites ou volées. Grâce aux NFT, tous les membres du réseau blockchain peuvent suivre l'art numérique et en déterminer l'authenticité et la propriété.

Démocratisation des actifs numériques

Les NFT démocratisent également la création et le partage des actifs numériques. Grâce à l'innovation, les artistes et les développeurs établis et indépendants ont désormais accès à un marché vaste et prometteur pour les actifs numériques. Les NFT permettent à pratiquement n'importe qui de développer son contenu numérique et de le partager ou de le vendre en tant que NFT.

De plus, les NFT ont élargi le champ d'application des actifs numériques. Alors que beaucoup pensent à l'art numérique lorsque quelqu'un mentionne les actifs numériques, les NFT offrent une couverture plus large où vous pouvez symboliser presque n'importe quoi, y compris un tweet ou un clip vidéo. Cela permet à un plus grand nombre d'artistes et de créateurs de participer qu'ils n'auraient jamais imaginé jusqu'à présent.

Enfin, les NFT permettent le partage ou la vente directe d'actifs numériques. La blockchain étant une plateforme peer-to-peer, même un créateur inconnu peut éviter de traiter avec des intermédiaires lorsqu'il vend son contenu. Cela rend les transactions moins coûteuses et plus accessibles. Par exemple, un artiste n'a pas besoin de payer un tiers pour vendre son bien numérique aux enchères.

Conclusion

Les NFT s'avèrent être une grande innovation, principalement en raison de leur incroyable potentiel pour les artistes, les créateurs et les développeurs. Aujourd'hui, il est possible de collecter de l'art numérique et d'autres actifs numériques grâce aux NFT. Cela ouvre également l'espace à la participation de tous.