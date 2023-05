FRANCE :: Sonia Enama ETIBELE: mon livre s’adresse à toute personne pleine de résolutions, d’idées, de rêves..

Sonia Enama Etibelé, est une Camerounaise passionnée d’organisation, elle s’intéresse à tout ce qui concerne la gestion du temps et de productivité, elle fait également du Coaching et du développement personnel. L’équipe de Camer.be l’a rencontrée pour une interview. Lisez cet échange, riche en expérience, que nous avons eu en sa compagnie.





Bonjour Sonia, les coaches comme vous sont très connues, mais il y a ceux de nos lecteurs qui vont vous découvrir pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui vont vous lire aujourd’hui ?

Je suis Sonia ENAMA ETIBELE, je suis Camerounaise, je réside en France, je travaille dans le conseil en Informatique, je suis coach et consultante en organisation, en efficacité personnelle et en gestion du temps et maman de 4 enfants. J’ai créé un cabinet de conseil en organisation pour conseiller et accompagner des personnes notamment celles qui exercent plusieurs activités (parce qu’il y a de plus en plus, c’est une révolution lente et silencieuse du travail), des mompreneurs, des entrepreneurs qui ont du mal à s’organiser, qui se sentent débordés, surmenés à mettre en place un système d’organisation qui leur soit propre (adapté à leur contexte de vie) et efficace. Le but étant d’atteindre leurs objectifs et de se recentrer sur des choses qui sont réellement importantes pour elles.

Je donne également des formations en entreprises aux salariés sur les thématiques de la gestion du temps, de l’efficacité au travail en France et en Afrique.





Quel a été votre parcours scolaire et professionnel ?

J’ai fait mes études universitaires à Lille en management des organisations et je suis également diplômée de l’ESSEC Executive business school Paris. J’ai démarré ma carrière dans le conseil en informatique de grandes entreprises française il y a plus d’une dizaine d’années et en 2021, j’’ai crée mon cabinet de conseil en organisation



Vous cumulez plusieurs métiers, vous êtes coach, vous faites du développement personnel, et vous venez de passer à l’action avec un livre majeur «DE L’IDEE A L’ACTION.» Est-ce le résultat d’une bonne organisation ?

Je suis partie d’un constat, nombreuses sont les personnes qui ont du mal à s’organiser, à gérer leur temps, à se discipliner dans leurs activités personnelles ou professionnelles. Nous sommes de plus en plus « happés » par les distractions liées aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. La concentration sur nos activités diminue avec le temps, les gens travaillent sous pression il me semble important aujourd’hui de mettre en place un système d’organisation pour être productif et mieux gérer son temps. Je peux affirmer qu’avec les différents rôles que j’ai tant au niveau personnel que professionnel, une bonne organisation et une certaine discipline m’a été nécessaire pour écrire cet ouvrage



pouvez-vous nous présenter votre livre succinctement ?

J’ai conçu « De l’idée à l’action » comme un pas à pas, un guide qui présente en 6 étapes parmi lesquelles : avoir une vision, Transformer les idées en objectifs, prioriser, planifier...des outils et méthodes basiques pour s’organiser et oser passer à l’action. C’est un ouvrage bien sûr de développement personnel dont le but est d’aider dans l’atteinte de ses objectifs grâce à l’autodiscipline et l’organisation. Ne dit-on pas qu’une vision sans action n’est qu’un rêve ?

A qui s’adresse-t-il ?

Le livre s’adresse à toute personne pleine de résolutions, d’idées, de rêves, de projets mais ne sachant comment les mettre en pratique et encore moins comment s’organiser pour les atteindre ses objectifs.





Sur la couverture, on lit 6 étapes pour organiser et passer l’action. 6 étapes sont-elles suffisantes pour passer à une vraie action décisive. Quelles sont les étapes manquantes ?

6 étapes peuvent ne pas paraitre suffisantes mais lorsqu’on part de 0, ces 6 étapes me semble un bon début. Ce qui va faire la différence c’est l’état d’esprit de tout un chacun lorsqu’il amorce ces étapes. Avoir un mindset productif fait gagner en efficacité.





Pensez-vous qu’une bonne organisation assure la réussite ? On a vu par exemple dans le domaine football, une équipe bien organisée, passer à côté de son match.

Comme en toute chose, l’état d’esprit est à prendre en considération bien sûr, si on reprend votre exemple, au-delà de la préparation, de l’équipe bien organisée. Il faut une cohésion au sein de l’équipe, une vision commune, un état d’esprit qui au-delà d’une organisation bien huilée saura faire la différence.

Donc Je ne vais pas dire qu’une bonne organisation assure forcément la réussite, parce qu’effectivement on peut mettre en place un système bien rodé, avoir les outils, connaitre les méthodes mais être paralysé à l’idée de passer à l’action par ses peurs, ses croyances limitantes. L’organisation ne fait pas tout, il faut également travailler à son développement personnel. L’organisation est l’une des clés.





Dans la modernité, l’organisation joue-t-elle un rôle déterminant dans le jeu des équilibres bureaucratiques ou de la vie ? Facebook de Sonia Enama https://o-trim.co/gwx

L’organisation personnelle est déterminante en toute chose, en ce sens qu’elle aide positionne la personne qui a ces aptitudes à mieux s’en sortir dans une société où la pression est forte et le culte de la performance au summum. Mieux gérer son temps, faire les choses en temps et en heures aident l’individu à être mieux épanoui professionnellement et personnellement.





L’idée d’action en 6 étapes est-elle tactique ou stratégique, imaginez un lecteur qui prend en compte vos conseils, s’avance comme un soldat bien armé et s’égare sur le champ de bataille ?

Les 6 étapes De l’idée à l’action sont un condensé d’outils et méthodes d’organisation de base au quotidien pour des objectifs à très court terme (tactique) servant à l’atteinte d’objectifs à long terme (stratégique). Chaque personne est unique, a un mode de fonctionnement différent et évolue dans un contexte qui lui est propre. Il est important pour chaque lecteur d’adapter les outils proposés à sa situation.







J’ai constaté que le développement personnel est une technique nouvelle qui fait d’immenses prouesses, faut-il l’enseigner dans nos écoles ?

Le développement personnel a toujours existé, il s’est démocratisé grâce aux réseaux sociaux, Youtube et autres plateformes. La connaissance de soi, ainsi que la découverte d’outils qui amènent à découvrir la personne que chacun est n’est pas à négliger. Il important pour moi de l’intégrer dans le parcours scolaire (éducation financière, autodiscipline, gestion des émotions, organisation personnelle…)





Vous vous retrouvez dans un désert comme celui du Sahara ; devant vous des immigrés fatigués qui ont faim et soif, mais qui avancent malgré tout. Que leur diriez-vous dans ces conditions ?

Il est vrai que même si l’immigration « clandestine » par ces voies est à décrier, je loue néanmoins le courage, la détermination de ces personnes qui au péril de leurs vies bravent des obstacles que je n’ose même pas imaginer pour aspirer à un mieux-être, un confort économique. Je chercherai à comprendre leur choix, sans toutefois les juger, et bien sûr si j’ai des provisions je ne manquerai pas de les partager avec eux.



où trouvez votre livre ?

Le livre de l’Idée à l’action est actuellement disponible sur la plateforme AMAZON au format broché.





Votre mot de fin

Merci Calvin pour cette interview qui m’a donné l’opportunité de parler de mon livre et de mon métier. Merci d’avance à toutes les personnes qui le liront et bien sûr qui passeront à l’action en achetant mon livre.