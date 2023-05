CAMEROUN :: Fake news : Le journaliste Jean Claude Ottou n’est pas mort. :: CAMEROON

Des individus mal intentionnés ont donné Jean Claude Ottou pour mort. Cette fausse nouvelle a envahi la toile hier Dimanche 14 Mai 2023. Selon Facebook qui relaie cette information dans le compte d’une personne identifiée, l’ancien journaliste de la Cameroon Radio Television CRTV et ancien Directeur général adjoint de la compagnie de téléphonie mobile MTN à la retraite « aurait été tué à la suite du viol d’une mineure de seize ans »

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le journaliste dément formellement cette information « calomnieuse et dénuée de tout fondement » en même temps qu’il s’insurge « la publication sur ma mort inventée et sur les causes de la dite mort révèle une véritable intention de salir mon honneur et celui des membres de ma famille »

Tout en dénonçant cet acte de cybercriminalité, le journaliste s’engage à « des poursuites judiciaires contre le ou les auteurs de ladite opération »

Intégralité du communiqué