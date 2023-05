CAMEROUN :: 1xBet a signé un accord de partenariat avec le PWD de Bamenda :: CAMEROON

L'une des plus grandes sociétés de paris du Cameroun, 1xBet , est devenue le partenaire officiel de l'un des clubs de football les plus puissants du Cameroun, le PWD de Bamenda. L'accord entre les parties court jusqu'à la fin de 2023 et comprend plusieurs activités promotionnelles impliquant des joueurs de l'équipe camerounaise.

"Pour nous, le partenariat avec PWD de Bamenda est une étape importante dans la stratégie de promotion du sport en Afrique et au Cameroun, en particulier. Le football camerounais a longtemps été à l'avant-garde du continent, et le pays détient le record du nombre de participations à la Coupe du monde en Afrique. Nous voulons aider le PWD de Bamenda à devenir non seulement l'une des meilleures équipes du pays, mais un véritable fleuron du football africain", - a déclaré un représentant de 1xBet.

"Nous avons gagné le championnat et la coupe du Cameroun, et 1xBet a remporté de nombreuses fois de prestigieux prix de bookmaker. Tant le PWD de Bamenda que notre nouveau partenaire savent ce qu'il faut pour gagner. Nos valeurs sont proches - et nous attendons donc beaucoup de ce partenariat. Nous sommes sûrs que cette année sera une année de victoires pour nous deux", - a déclaré le club dans un communiqué.

Le PWD de Bamenda a été champion national en 2020 et a remporté la Coupe du Cameroun en 2022. Ils sont l'une des équipes les plus fortes du Cameroun ces dernières années, participant régulièrement à des tournois internationaux. Selon les représentants de 1xBet, la coopération avec le club est une autre confirmation de la stratégie de partenariat avec les meilleures équipes du monde entier.

La décision de coopérer a été influencée par la grande base de fans du PWD de Bamenda. Il suffit de dire que plus de 150 000 fans du monde entier, y compris du Canada, des États-Unis, ainsi que des pays européens et asiatiques, sont inscrits sur les médias sociaux de l'équipe. Les fans du PWD de Bamenda peuvent s'attendre à de nombreuses activités passionnantes impliquant les joueurs de l'équipe.