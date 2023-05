Le Chef de Délégation de l'Union Européenne célèbre les réalisations de l'U.E au Cameroun. :: CAMEROON

L’évènement s'est tenu ce 09 mai 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé en présence de plusieurs membres du gouvernement camerounais et plusieurs représentants des missions diplomatiques installées au Cameroun. À travers deux grandes articulations une exposition et une grande réception dans la soirée.

Chaque année, le 9 mai, l’Europe célèbre la paix et l'unité à travers le monde. Cette date marque l’anniversaire de la déclaration historique prononcée par Robert Schuman, dans laquelle il expose l'idée d'une nouvelle forme de coopération politique en Europe, qui rendrait impensable la guerre entre les nations européennes. La proposition de M. Schuman est considérée comme l'acte de naissance de ce qu’est aujourd'hui l'Union européenne. Pour l’édition 2023 de cette journée, la Délégation de l’Union européenne (UE) au Cameroun et pour la Guinée Equatoriale a fait le choix de mettre l’occasion à profit pour présenter, dans le cadre d’une grande exposition, les projets et programmes de développement soutenus par l’Union européenne et ses Etats membres (Allemagne, Belgique, Espagne, France et Italie) au Cameroun.

Comme chaque année, les objectifs de cette commemoration permettent de célébrer la fête de l’Europe; renforcer les relations entre la team Europe en clair avec tous les Etats membres de l'E.U et le Cameroun, promouvoir les valeurs et faire connaître les compétences de la vision de l'Europe et promouvoir les valeurs et compétences de l’Union.

Sous un autre angle, un concours de dessin qui portait sur la perception de l'Union européenne vis-à-vis de l'Afrique, a regroupé les élèves des établissements scolaires dont cinq lauréats ont été primés. Par ailleurs, la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique a connu un coup de froid avec l'entrée en action d'autres puissances étrangères. Au-delà de cet aspect, l'Union Européenne continue à collaborer avec les pays africains dans différents domaines notamment les droits de l'Homme, la recherche, l'armement, la lutte contre le terrorisme pour ne citer que ça.

Interview de Philippe VAN Damme, Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union Européenne au Cameroun

"Cette année, l'Europe européenne choisit une thématique autour de laquelle, nous travaillons la journée de l'Europe, l'année dernière c'était la jeunesse, cette année c'est le renforcement des capacités, puisque l'E.U et les Etats membres se sont engagés à mettre la jeunesse au centre de leurs activités, nous avons décidé cette année de faire une petite exposition de l'ensemble des activités en échantillon démontrant les activités de l'E.U en faveur de la jeunesse sur le renforcement des capacités que ce soit des bourses d'études, des formations professionnelles, entreprenariat jeune, nous avons plus de 50 stands où nous présentons les nombreuses activités. La journée de l'Europe c'est la déclaration faite par le ministre français des affaires étrangères, le 9 mai 1950, 5 ans après la deuxième guerre mondiale, dans laquelle il proposait de reconstruire l'Europe ensemble, c'est considéré comme le départ de l'unité de l'Europe".