Cyrille Sam Mbaka sur Diaf-Point : sa proposition pour faire tomber le système de Biya en 2025

Le President de l'AFP (Alliance de Forces Progressistes ) était notre invité sur Diaf-Point.Il revient sur le sacre du basketteur, Joe Embiid, fait MVP de la NBA.

Il commente la lettre de félicitation de Kombi Moelle, Ministre des sports et de la jeunesse à Joel Embiid, reviens sur la question de la double nationalité qui peine à être reconnue au Cameroun, expose les causes originelles selon lui, de la question foncière et de la montée du tribalisme au Cameroun.

Partage sa proposition pour déboulonner le régime de Yaoundé en 2025.

L’ intégralité de cette entretien dans la vidéo ci-dessous