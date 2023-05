CAMEROUN :: Exclusif: L'armée égyptienne sera du défilé du 20 mai à Yaoundé :: CAMEROON

Selon nos informations, un détachement de l'armée égyptienne sera du défilé militaire de Yaoundé, pour la 51 ème édition de la célébration de la Fête nationale du pays, encore appelée Fête de l'Unité.

À en croire nos sources, ce détachement de l'armée du pays des pharaons, foulera le sol de l'aéroport international de Yaoundé - Nsimalen, ce lundi 15 mai 2023. L'on fait alors savoir que le contingent égyptien prendra part à la répétition générale ( entraînements pour le défilé), le 18 mai. Une présence égyptienne qui aux dires uns et des autres, se justifie par les accords de coopération militaire signés il y a quelques temps, entre l'Égypte et le Cameroun. Selon les experts en la matière, l'Égypte est la première puissance militaire d'Afrique, suivie de l'Afrique du Sud.

Il est alors évident que la présence d'un contingent de l'Armée égyptienne au défilé du 20 Mai à Yaoundé, constituera la plus grande attraction de cette célébration dont le thème est " Forces de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère".