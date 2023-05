CAMEROUN :: Sawa Shoes : La marque panafricaine qui révolutionne l’industrie de la chaussure en Afrique :: CAMEROON

Depuis ses débuts en 2009, Sawa Shoes s’est démarquée en tant que marque panafricaine audacieuse et engagée, offrant des chaussures de qualité fabriquées en Afrique pour le monde entier. En naviguant à contre-courant du flux économique Nord/Sud, Sawa achète ses matières premières en Afrique et les transforme également sur le continent, créant des emplois qualifiés et productifs tout en changeant l’image de l’Afrique dans l’industrie de la mode.

Un point de départ : Sawa Shoes x Douala

L’histoire de Sawa Shoes commence le 20 mai 2009 à Douala, au Cameroun. Les premières chaussures sont sorties d’une petite usine située au cœur du quartier de N’dokoti, avec l’aide de quelques machines trouvées sur place et d’autres importées d’Italie. L’équipe était composée d’un ancien boxeur, Yves Bessala, surnommé « Docteur Bess », ainsi que de cordonniers et couturières locaux.

En 2011, les chaussures Sawa ont commencé à être fabriquées à Addis-Abeba, en Éthiopie. Malgré les défis logistiques et de productivité, l’entreprise a réussi à consolider son projet saison après saison, grâce à la qualité de ses produits et à l’engagement d’une équipe fière de ses réalisations.

Les collections de Sawa Shoes offrent un style vintage inspiré des chaussures de tennis et de basketball rétro. Les baskets, conçues pour les hommes, les femmes et les enfants, sont fabriquées avec des matériaux de qualité, notamment du cuir pleine fleur, des doublures en cuir et des semelles cousues. La marque a également collaboré avec des grands noms tels que Missoni, A1 Records, Public Enemy, Oxmo Puccino, Médecins Sans Frontières et J.Crew.

L’aventure Sawa Shoes a été marquée par des défis, notamment ceux liés à la corruption et aux difficultés d’approvisionnement. Cependant, la marque a su persévérer et s’imposer comme un acteur majeur de l’industrie de la chaussure en Afrique, prouvant que le développement économique du continent peut être réalisé grâce à des projets locaux, créatifs et ambitieux.

Sawa Shoes représente ainsi l’esprit panafricain en mettant en avant des produits de qualité conçus et fabriqués sur le sol africain. En contribuant à la création d’emplois et au développement économique du continent, la marque démontre son engagement envers un avenir meilleur pour l’Afrique. En dépassant les obstacles et en repoussant les limites,

Sawa Shoes prouve qu’il est possible de transformer l’histoire et de présenter au monde une vision de l’Afrique forte, dynamique et innovante.