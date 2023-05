CAMEROUN :: J’ai la voiture ! :: CAMEROON

Tous ceux qui me connaissent savent que je n’ai jamais été un vrai fan des véhicules à quatre roues. Mais paradoxalement depuis un certain moment, j’ai la voiture !

Je n’ai jamais été un fan de la voiture

Depuis que je suis tout petit, je n’avais jamais été fasciné par les véhicules à quatre roues. Pourtant mon père a utilisé toutes sortes de voitures : des pick-up, des berlines, des 4×4, des décapotables, etc.

Moi j’ai toujours détesté les voitures parce que je les trouvais très onéreuses et généralement très encombrantes. J’étais pourtant non mécontent lorsque je montais dans la belle voiture de quelqu’un, mais cela ne suffisait pas pour me provoquer l’envie de devenir un jour aussi le propriétaire. D’ailleurs j’ai définitivement cessé de penser à posséder une voiture depuis avril 2018, lorsque j’ai vu toutes les tracasseries que je rencontrais avec mon gigantesque scooter de la marque Peugeot…

Comment acheter une voiture ici à Douala

Pour acheter une voiture d’occasion ici à Douala, c’est très simple mais c’est également très-très compliqué !

Déjà, tous les vendeurs vont te dire que leur véhicule est formidable ! Les revendeurs vont surenchérir sur le prix d’origine fixé par le réel propriétaire, afin d’augmenter considérablement leurs commissions et leurs marges. Les intermédiaires vont te proposer des véhicules qui ne sont même plus normalement utilisables, et ils vont te les proposer à des prix qui sont si exorbitants…

Quand j’ai voulu acheter ma voiture, je n’y connaissais pas grand-chose. Je ne regardais même pas Auto-Moto sur TF1 pour commencer. Je ne savais pas faire la différence entre les différentes marques, ni les différents modèles. C’est ainsi qu’on m’a informé que 85 % du parc automobile de Douala ce sont des Toyota —surtout— et les Mercedes. On m’a appris que leurs pièces sont relativement faciles à trouver pour les Toyota, mais qu’on vole également ces voitures très facilement. On m’a dit que les marques « No Name » comme Hyundai, Kia, Ford, Suzuki, Honda, Mazda, Renault, Chevrolet et j’en passe, avaient des pièces qui coûtaient deux fois plus cher que les Toyota, et que parfois même elles étaient systématiquement introuvables !

J’ai appris qu’il y avait les occasions d’Europe qui n’ont jamais roulé ici au pays (enfin, c’est ce qu’on nous fait croire), et qu’elles coûtaient quatre fois plus cher parce qu’elles étaient indiscutablement plus fiables. Mais qu’il y avait également les secondes mains, les troisièmes mains, les quatrièmes mains même, d’ailleurs j’ai vu une vieille Corolla 111 que Pierre La Paix Ndamè était venu me proposer à presque 350 000 FCFA seulement…

Ma voiture c’est une Mercedes

Finalement j’ai pris une Mercedes ! Contre vents et marées. Une Mercedes Kompressor Class C, de la série 180. Mes conseillers me l’avaient pourtant fortement déconseillée, soi-disant parce qu’elle serait trop difficile à entretenir pour moi […] Je leur ai demandé si elle était bonne, ils m’ont répondu « Oui ». Je leur ai demandé si le moteur répondait encore parfaitement, et ils m’ont rétorqué qu’il était en parfait état de fonctionnement.

Alors je leur ai répliqué : « Laissez-moi donc prendre ma voiture ! » J’ai ensuite déboursé ce qu’il fallait pour le certificat de vente au commissariat, j’ai récupéré les pièces du véhicule (il n’y a que la visite technique qui était encore à jour) et j’ai versé une partie de l’argent au vendeur. J’ai géré deux ou trois petites choses avec l’intermédiaire qui m’avait proposé cette affaire, et puis j’ai embarqué tout ce petit groupe (le vendeur, l’intermédiaire, le mécanicien, mes conseillers) dans un cabaret où nous avons terminé la soirée jusqu’au petit matin…

Les femmes adorent l’odeur du carburant

Depuis que j’ai ma Mercedes Kompressor Class C série 180, les femmes me suivent déjà comme des araignées et des panthères. Mes ex ont recommencé à refaire surface dans mon inénarrable petite vie, et elles me disent déjà que « Bé’éé ! Est-ce que tu sais même que tu m’as beaucoup manqué ? »

Depuis que j’ai acheté ma nouvelle voiture, les gens me trouvent subitement plus intéressant. Je suis devenu plus mignon, plus drôle, plus romantique, plus intelligent, bref, plus charismatique. Surtout que, lorsqu’une fille s’assoit à côté de moi sur le siège passager et qu’elle attache sa ceinture, elle reçoit immédiatement la fraîcheur de mon climatiseur. Elle peut pianoter sur l’écran tactile de mon lecteur vidéo pour écouter de la bonne musique, que ce soit en mode Bluetooth ou alors en mode YouTube. Le tout dans une atmosphère réconfortante qui est propice aux attouchements les plus audacieux et aussi les plus libidineux.

Il y a même une fille qui m’a dit l’autre jour qu’elle aimerait passer tout un week-end avec moi ! Il y a une autre femme qui a proposé de venir me faire la cuisine durant toute la semaine. Il y a une énième cameruineuse qui n’aimait pas trop me rencontrer auparavant, lorsque je roulais encore avec ma vieille moto Bazar, mais qui m’a demandé ce matin si je suis encore célibataire et si je suis déjà véritablement prêt pour le mariage…

J’ai ma voiture !

Donc tous ceux qui me fréquentent savent que je n’ai jamais été un vrai fanatique des véhicules à quatre roues. Mais paradoxalement depuis un certain moment, j’ai la Mercedes !

J’ai la voiture ! Je suis le bienvenu au club, puisque dorénavant mes problèmes principaux seront le garage, la vidange, le plein de carburant, la vignette automobile, l’assurance, la visite technique, le péage, le radar, la carte grise, etc.

J’ai la voiture ! C’est la première fois que je suis propriétaire d’un véhicule, et pourtant je suis titulaire de mon permis de conduire depuis le mois de septembre 2015 ! J’ai acheté une voiture sophistiquée presque contre l’avis général, puisque tous mes conseillers m’ont dit qu’elle n’était pas recommandable pour un premier chauffeur.

Mais c’était une très bonne affaire, et surtout je voulais principalement me faire plaisir. Et quand je vois comment les gens me trouvent subitement plus intéressant (et qu’ils se bousculent pour que je leur emprunte ma voiture), je me dis intérieurement que j’ai fait le bon choix. Parce que pour moi hein, la voiture ne doit pas seulement être considérée ni utilisée comme un moyen de locomotion…