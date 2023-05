COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE CAMEROUNAISE EN FRANCE.

Participation Journées économiques internationales des communes (JEICOM) à Yaoundé du 1er au 3 juin 2023.

L’Union des Camerounais de l’Étranger (UCE) porte à la connaissance des membres de la COMMUNAUTÉ CAMEROUNAISE EN France que, les Jeicom23 seront organisées, du 01 au 03 juin 2023 au Palais des congrès de Yaoundé, par les Communes et Villes Unies du Cameroun, organisation faitière des Territoires qui regroupent 360 communes et 14 communautés Urbaine.

Comme en 2021, La diaspora camerounaise sera présente au Journées économiques internationales des communes (JEICOM) Un espace leur est attribué gratuitement par M. Augustin TAMBA, président des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) et Maire de Yaoundé 7. Cette présence se fera également grâce à l’Union des Camerounais de l’étranger.

Les Chefs d’entreprise et porteurs de projets camerounais basés en France qui souhaite participer aux JEICOM23 sont invités à contacter l’Union des Camerounais de l’étranger. Au numéro et email suivant : +33 6 51 04 59 24 / contact@ucetranger.org.

Pour cette édition de 2023, les JEICOM ont pour objectif de favoriser le développement harmonieux et inclusif des territoires, en tirant avantage de la coopération internationale et en initiant des projets de développement porteurs dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, l’agro-industrie, l’élevage, la pisciculture, l’écotourisme, l’ingénierie et la transformation du bois, ainsi que la mise en œuvre des projets d’économie sociale et solidaire dans l’ensemble des Communes du pays.

Les Camerounais de l’étranger enregistrent de meilleurs résultats lorsqu’ils agissent en groupe, grâce à un lobbying adéquat.

Pour plus d’informations sur les JEICOM, accédez au site https://jeicom.org/