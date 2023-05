CANADA :: DÉVOILEMENT DES 11 FINALISTES,5ÈME ÉDITION,GALA TALENTS ET INNOVATIONS,LA SOIF DE LA RÉUSSITE 2023

Placé sous le thème » Oser une startUp « , la Jeune Chambre de Commerce Camerounaise du Canada (JCCCAM) à le grand plaisir de vous dévoiler les onze finalistes de la 5ème édition du Gala « Talents & Innovations, la soif de la réussite » 2023.

Le ou les gagnants de chaque catégorie seront dévoilés le 20 mai en présence des dignitaires politiques et du monde des affaires Canadienne.

Ce prestigieux gala, dont sont attendus plus de 300 participants, a pour objectif d’honorer les talents par divers prix distinctifs, de faire rayonner l’image de notre créativité dans la diversité Québécoise & Canadienne et répandre le gène de la création d’entreprise dans les tréfonds du Québec et du Canada grâce à l’inspiration de nos modèles.

Ce sera aussi l’occasion pour les participants de créer des synergies d’affaires (rencontres B2B, B2P ) qui pourraient à court, moyen et long terme leurs être

bénéfiques.

Le comité d’organisation vous invite nombreux à venir célébrer le prestige sur écran géant avec nos finalistes, suivi d’un buffet dinatoire et bal de clôture, le samedi 20 mai à 18h00 à l’hôtel de ville de Mont Royal, au 90 Avenue Roosevelt, Mont-Royal, Québec, H3R 1Z5.



Gaelle Divangue, Relation Media

Plus d’infos & tickets : www.jcccam.org

https://www.eventbrite.ca/e/5ieme-edition-gala-talents-et-innovations-la-soif-de-la-reussite-

tickets-563778214817

Hôtel de ville de Mont-Royal, Saturday, May 20, 2023 at 6:00 PM EDT

Contact : 514-360-1276 poste12

office@jcccam.org