Accident tragique, Garoua-Boulaï: La société de transport Touristique Express suspendue pour un mois

La décision est du ministre camerounais des Transports, Jean Ernest NGALLÈ BIBEHÈ, dans un communiqué rendu public ce 11 mai 2023, et parvenu à notre rédaction.

Mercredi dernier, un bus de l'agence de transport interurbain Touristique Express, ayant quitté Yaoundé ( région du Centre) pour Ngaoundéré ( région de l'Adamaoua), a eu un grave accident à 25 kilomètres de la ville de Garoua-Boulaï ( région de l'Est). Un bilan effroyable : 15 morts et des blessés graves. Selon plusieurs sources, le chauffeur somnolait au volant, tout en étant en excès de vitesse. Et selon ces mêmes témoignages, il a été pris de sommeil à un moment donné, et le gros porteur a effectué une sortie de piste fatale.

Lisez plutôt l'intégralité du communiqué du ministre des Transports, lequel suspend aussi le chauffeur MOHAMADOU HAMOA, pour pour deux ans.