CAMEROUN :: Le magazine de la famille moderne africaine Famille 2.0 ! :: CAMEROON

Lorsque l'on devient parent, c’est une nouvelle aventure qui débute et ne s’arrête jamais. On a désormais un être dont on doit prendre soin toute sa vie et pour qui on doit faire les bons choix afin qu’il devienne demain quelqu’un de valeureux.

Dans ce parcours, on ne réinvente pas la roue ! On a besoin des conseils d’autres parents, des spécialistes. Car mine de rien un enfant, dès sa conception, c’est une succession d’étapes qui bien qu’uniques sont aussi communes à tous les enfants.

C’est quoi Famille 2.0 ?

Famille mis pour les parents et les enfants, 2.0 mis pour la modernité, Famille 2.0 est ce média qui veut apporter des solutions aux parents africains modernes. C’est le magazine qui va trouver les bons plans pour la layette de la femme enceinte, le spécialiste pour un parent d’enfant autiste, le conseiller conjugal pour les couples en difficultés. Oui, Famille 2.0 va rassembler toutes les solutions face aux différentes difficultés auxquelles un parent peut faire face.

Quelle est la particularité de Famille 2.0 ?

Oui, il existe plusieurs magazines sur Internet qui produisent du contenu lié à la famille. Mais pas celui qui va répondre aux problématiques parentales, typiquement africaines. Un magazine étranger ne répondra jamais à la question de l’utilisation du massep pour purger l’enfant, ingurgitation du miel pour provoquer les contractions, pourquoi le lait de bébé ne se gâte pas. Simplement parce que ces questions ne sont propres qu’à la culture africaine.

Un parent d’enfant autiste ailleurs , ne sera pas considéré comme un sorcier, celui qui a vendu son enfant. Mais en Afrique si et Famille 2.0 va donc apporter des réponses professionnelles aux problématiques africaines. Qui va apporter des réponses en tenant compte des réalités.

Les canaux de communication de Famille 2.0

Chaque canal de communication chez Famille 2.0 a un objectif bien précis.

- Un magazine numérique et papier trimestriel : qui va aborder un sujet clé sociétal qui concerne la parentalité à savoir la famille recomposée, éducation d’un adolescent, un enfant à besoin spécial, la monoparentalité. Vous pouvez d’ailleurs télécharger la dernière édition sur l’éducation d’un adolescent.

- Un groupe Facebook dénommé Parents 2.0: d’échange entre parents qui vont partager des Tips et astuces au quotidien.

- Des plateformes sociales média : LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter : destinés à marquer la présence de la marque et à interagir au quotidien avec les parents.

Des rencontres physiques

Famille 2.0, ce sont aussi des rencontres physiques pendant des périodes précises :

- Vacances : le family fun picnic, un pique-nique qui rassemble parents et enfants pour des moments de jeux et d’ambiance une fois par mois pendant les vacances. La prochaine édition aura d’ailleurs lieu le dimanche 25 juin à Douala.

- Fête des mères et des pères : un shooting photo est organisée pour toutes les mères et une rencontre pour les pères.

- Octobre rose : une marche est généralement organisée chaque année en octobre pour la lutte contre le cancer du sein.

Vous désirez en savoir plus sur Famille 2.0 ? Écrivez-nous dès maintenant au 696 57 04 38/676 25 75 90.