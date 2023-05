CAMEROUN :: Yaoundé : Les réseaux sociaux veulent prendre le pouvoir du RDPC. :: CAMEROON

Les réseaux sociaux distillent les informations les plus confidentielles au grand dam des professionnels de la communication. Mettant ainsi en mal la cohésion gouvernementale. Les sources partent du plus haut sommet de l’Etat. Inquiétant. Au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé, on recolle les morceaux.

Faisant allusion aux Palais d’Etoudi qui abrite la présidence du pays et l’Activisme des réseaux sociaux le journal Le point Hebdo parle de «Le Tohu-Bohu...». Une nouvelle forme de guéguerre prospère ces derniers temps, il s’agit des activistes des réseaux sociaux, autoproclamés lanceurs d’alerte, qui distillent dans l’opinion, un mauvais parfum mettant en scène de hautes personnalités de la République. La manœuvre est bien outillée. Et c’est le petit peuple qui trinque à cette manipulation savamment orchestrée. Rien n’est fortuit.

Cependant que dans le RDPC à la capitale Yaoundé, les militants ont signé «La paix des braves ». InfoMatin, un quotidien paraissant à la capitale révèle que Le secrétaire général du Comité central du Rdpc, au pouvoir, Jean Nkuété, assisté de son adjoint, Grégoire Owona, a réuni, ce 10 mai, au siège du parti, autour d’une table, ‘’ Super ‘’ maire et ses ‘’ 7 frères très ennemis ‘’ de la capitale, également camarades. A quelques mois de la tenue d’importantes élections, notamment la présidentielle, il était question de mettre, au nom de l’intérêt supérieur du parti, à défaut d’un terme, une pause à la guerre que l’on observe, depuis un moment, entre le maire de la ville, Luc Messi Atangana, et les 7 maires d’arrondissement, tous par ailleurs, présidents de section.

Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics revient sur la Formation aux métiers de l’aviation civile pour dire que « Le Cameroun prend son envol ». Le Premier ministre, Joseph Dion Ngute a inauguré hier, au nom du président de la République, les infrastructures de l’Ecole de formation de l’Autorité aéronautique, chargée de dispenser des enseignements dans les domaines de la sûreté et de la sécurité de la navigation aérienne.

A la Commune de Mbanga, «Le compte administratif 2022 franchit la barre d’1 milliard ». La 1ère session du Conseil municipal consacrée à l’adoption du compte administratif 2022 s’est tenue le 9 mai 2023.

Promesse tenue par le maire de Mbanga Endalle Ekake Mbonda. Le budget prévisionnel de l’exercice 2022 voté le 14 décembre 2021 était de 1 milliard 448 Fcfa. En 2023 les recettes sont à 1 milliard 124 323 Fcfa. Soit 111,65% en valeur relative. Dans l’exécution du Bip 2022, Mbanga est 1ère dans la Région du Littoral. Budget 2020 : 530 millions, 2021 : 633 millions, 2023 : 1 milliards 124 323 Fcfa. Un dossier de 4 pages de The Politics Hebdo

Le quotidien Echos Santé s’intéresse à l’Hôpital général de Yaoundé ou « Le Centre d’hémodialyse équipé en machines et personnels ». Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachie a offert à cette formation hospitalière de première catégorie, 35 machines d’hémodialyse toutes neuves et affecté 20 infirmières pour booster le fonctionnement du Centre d’hémodialyse. Cette dotation qui intervient moins d’un mois après le lancement de la première phase de la Couverture santé universelle (CSU) au Cameroun, va contribuer à mieux prendre à charge les malades de l’insuffisance rénale.

De quoi susciter l’euphorie du Pr Vincent de Paul Djientcheu, Directeur général, de cette formation sanitaire.