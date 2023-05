Le pouvoir incroyablement transformateur du développement financier en Afrique :: AFRICA

Parmi les nombreux pays qui composent l'Afrique d'aujourd'hui, plus d'une poignée embrassent pleinement le monde numérique et en tirent le meilleur parti possible. Bien avant que le mobile ne devienne la norme informatique aux États-Unis, par exemple, les Africains faisaient déjà des opérations bancaires avec leur téléphone portable et géraient des entreprises en déplacement . Du fait que beaucoup de pays sont encore ruraux sans infrastructure traditionnelle complète, les réseaux cellulaires ont créé une culture entière autour du commerce électronique mobile en premier, pas en second, comme cela s'est produit dans les pays développés.

La Côte d'Ivoire, par exemple, allie une combinaison d'histoire et de modernité. Sa culture francophone remonte à l'influence coloniale que la région a eue lorsque l'Europe a "découvert" l'Afrique il y a des siècles. Cependant, ses habitants sont pleinement engagés dans le commerce électronique , les communications et l'éducation numérique, car les habitants du pays possèdent clairement leur propre avenir. En fait, d'un point de vue métrique, la Côte d'Ivoire représente aujourd'hui une économie qui vaut facilement plus de 46 millions d'euros par an, et ce n'est que le début de ce qui devrait croître de manière exponentielle. Ironiquement, malgré l'expertise numérique du pays, il est entravé par des systèmes de paiement qui ne sont pas disposés à s'engager aussi rapidement.

La plupart des systèmes de paiement impliquent trois canaux majeurs de transfert financier. Le plus traditionnel est basé sur la banque. Ensuite, les processus de paiement par carte de crédit offrent une plus grande flexibilité. Le troisième, cependant, est un traitement de paiement en ligne uniquement qui n'utilise ni le premier ni le deuxième canal, mais qui offre les mêmes avantages de transfert de valeur. Paypal est probablement le plus connu de cette dernière catégorie. Malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, les processeurs tels que PayPal prennent trop d'argent lors des mouvements de fonds en ligne. Pourtant, cela a été un mal nécessaire pour les entreprises ivoiriennes voulant exploiter les marchés en ligne.

Des alternatives pour les mouvements de fonds existent, et les personnes créatives en Côte d'Ivoire ont été assez habiles pour en profiter. Sans surprise, les services de transfert d'argent comme Ria et similaires ont établi une empreinte bien établie dans le pays, avec plusieurs bureaux, partenariats et, surtout, pour les connectés numériquement, une application de transfert d'argent en ligne également.

Pour la Côte d'Ivoire, les options de mouvements de fonds sont critiques. Les suppositions de la disponibilité des outils financiers appréciées en Europe, en Asie, au Canada et aux États-Unis ne sont tout simplement pas courantes en Afrique. Les gens n'ont pas de cartes bancaires car la plupart des gens n'utilisent pas encore de banques ; ils utilisent plutôt des comptes numériques accessibles par des mobiles. Les outils de paiement en ligne ou numériques sont courants, qu'ils soient connectés à des outils cellulaires ou Internet, mais ils viennent avec des frais élevés. Sans surprise, ces frais entrent en jeu et peuvent facilement dicter si une entreprise réalise une vente ou non, en particulier au niveau de la vente au détail.

Certains sont allés jusqu'à soutenir et protester que le traitement actuel par les processeurs de paiement bien connus a été discriminatoire envers les utilisateurs de commerce électronique africains. Cependant, d'autres ont réussi à faire des affaires tout en cherchant la première occasion possible de sortir de ce qui ressemble à un piège. Ria Money Transfer a été l'une de ces échappatoires. Connecté à plus de 500 pays dans le monde entier et en Côte d'Ivoire avec la direction " Application pour envoyer de l'argent à l'étranger ", les services permettent non seulement un transfert d'argent sûr et fiable, mais ils connectent également les entreprises et les entrepreneurs de la Côte d'Ivoire à presque n'importe qui dans le monde entier.

Prévisiblement, l'économie de la Côte d'Ivoire s'adapte à ses défis ; les entreprises du pays se sont réveillées numériquement et ne sont pas sur le point de se rendormir ou d'être contraintes. Internet et les outils disponibles se développent et changent simplement trop vite. L'utilisation d'outils qui les accommodent est une réponse naturelle, mais il doit également y avoir une stabilité dans leur fonctionnement. Encore une fois, les services de transfert d'argent tels que Ria offrent cette stabilité. C'est la raison pour laquelle l'entreprise à une présence si forte dans le monde entier.