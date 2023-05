CAMEROUN :: Facilitation de l'Implantation de L'ESSTIC au campus de l'Université de Yaoundé 2 à SOA :: CAMEROON

Suite à l'annonce faite par le Pr Adolphe Minkoa She, Recteur de l'Université de Ydé 2 , selon laquelle l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication ( ESSTIC) doit progressivement être délocalisée du campus de Ngoa Ekelle pour son site de 10 hectares déjà disponible au campus de SOA, le Ministre Joseph LÉ, ancien élève de cette prestigieuse école, a immédiatement proposé la mise en place d'un groupe de travail regroupant les anciens élèves, anciens enseignants et anciens dirigeants de L'ESSTIC afin de réfléchir sur les modalités de leurs participations à la réalisation de cet important projet.



Cette instance aura pour principale mission, la mobilisation des ressources financières et matérielles devant permettre de matérialiser ce transfert qui entre en droite ligne de la politique de modernisation des infrastructures universitaires, instruite par le CHEF DE L'ÉTAT, S.E PAUL BIYA.