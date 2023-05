FRANCE :: CHARLY Djom's: j'ai trouvé mon bon gars

L'artiste Charly Djom's, celui qui a essentiellement fait ses premiers pas de musique dans la diaspora nous revient avec un single."MON BON GARS"

On a à se demander s'il y'a les mauvais gares bref charly Djom's sait de quoi il parle et surtout de quoi est faite cette diaspora ou les hommes, de plus en plus macho, glissent.

De quoi tenter de mettre l'humain au centre du jeu.Avec de multiples déceptions, il essaie de donner de l'espoir à travers cette chanson.

J'ai trouvé mon bon gars laisse simplement croire que celle d'hier abandonnée a retrouvé du sourir dans les bras d'un autre.

Que la vie est belle, le rythme est bon, la musique est dansante et le clip quant à lui est presque parfait.

A regarder sans modération.

Bravo l'artiste