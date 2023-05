CAMEROUN :: Jéhu Ndoumi un Investisseur Panafricain. :: CAMEROON

Jéhu NDoumi est un grand homme, un grand ingénieur. Un grand camerounais. Depuis quelques années, il s’affirme comme un grand africain qui pénètre avec force dans le continent européen. Ajoutons que sur le plan scientifique, il est un visionnaire qui s’est forgé un esprit conquérant de bosseur infatigable au service de sa famille, de son pays, du continent africain avec une percée en occident.







Il fit brillamment ses études, d’abord au Cameroun, avant d’aller à l’université Cheikh Anta Diop, où il sort major presque chaque année à la faculté des sciences. Soucieux de devenir un homme de culture, Jéhu Ndoumi soutient avec succès une thèse de 3ème cycle. Ingénieur de conception télécoms Réseaux et Systèms, il est Économètre statisticien, expert Trade et Structure finance.







Il est à ce jour, propriétaire de plusieurs entreprises au Cameroun, en Afrique et en Europe. Notamment : Netoil, Yunus S.A etc. Cet article qui lui est consacré me passionne énormément, parce que cela donne l’occasion de nous rappeler qu’au Cameroun, il y a des personnes qui peuvent faire des choses extraordinaires avec beaucoup d’exemplarité. Notre pays est une opportunité, il suffit de mettre son intelligence en pratique.





Jéhu Ndoumi a été mon mentor à l’école supérieure de Dakar (ISFMIT) dont il fut directeur des études ; c’est auprès de lui probablement que j’ai acquis une excellente formation professionnelle dans la direction pédagogique et la gestion administrative. Il m’a toujours convaincu que le Cameroun a des nombreuses opportunités, et cela s’est démontré avec les sociétés qu’il a créées comme Netoil et tout récemment YUNUS S.A révolutionnaire dans les financiers mobiles au Cameroun. Jéhu est un homme incroyable : passionné, imaginatif, toujours en train de créer, ses facultés maîtresses sont l’intuition et encore l’intuition.







C’est aussi un grand leader. Pendant ses années d’études à Dakar, il fut président des étudiants africains du Sénégal. C’est dans ce contexte qu’il a la faveur d’être reçu par le président Abdoulaye Wade. L’une de ses plus grandes expériences ces dernières années est le grand salon international Pedrogaz organisé au Sénégal avec la participation effective de Philippe de la Jousselinière.





Jehu Ndoumi est l’homme des solutions. Pour lui, tout problème a une solution et il le démontre chaque fois qu’un problème est posé devant lui. Son grand combat, c’est lutter contre le sous-développement en Afrique.







Je pense que c’est quelque chose d’extraordinaire qu’on puisse reconnaître non seulement le leadership du docteur Jéhu Ndoumi en tant que scientifique, homme d’affaires, mais surtout en tant que personnalité du futur. Il est l’exemple parfait du travailleur camerounais dans son essence, qui a le sens du devoir et la volonté de travailler au bien-être des peuples du monde. Aujourd’hui, on peut dire que c’est un citoyen du monde parce que son action n'est pas seulement pour le Cameroun ou l’Afrique, mais elle s’étend en France, Belgique Luxembourg.







L’urgence du développement est manifeste.







Ce qui fait la force d’une économie, ce sont les acteurs animés pour son progrès. Un pays sera d’autant plus dynamique, qu’il aura su mobiliser l’ensemble de ses ressources naturelles et humaines. Et dans ce contexte, l’idée sociale joue un rôle fondamental, la force sociale réside dans la cohésion de ses acteurs, institutionnels et privés. Le rôle des hommes comme Jéhu Ndoumi est de solidifier cette agrégation. Jéhu Ndoumi est un homme d’affaires qui a un discours moderne, un discours qui privilégie les pôles d’excellence dont l’action privée doit promouvoir.







Pour Jéhu, le discours ne suffit pas il faut discourir en développant, car développer, c’est recréer de nouvelles valeurs ajoutées. A ses étudiants de l’époque, il répandait dans leur esprit de l’assurance, de la sérénité, et de la pugnacité. Biographie de Jéhu Ndoumi https://o-trim.co/cxw







Le salon Dakar Petrogaz est une solution innovante en matière de financement de l’économie pétrolière. Son entreprise NET OIL se positionne aujourd’hui comme une multinationale de premier ordre.

Sa dernière entreprise Yunus S.A en partenariat avec la Campost favorise l’inclusion sociale et financière. C’est une plateforme digital Trade Mark développée par la start-up qui facilite les paiements électroniques. Il en est le principal concepteur de ce produit révolutionnaire au Cameroun.

Pour mieux comprendre la plateforme Yunus regarder ce lien https://o-trim.co/bgq

Jéhu a reçu le Grand Prix du président de la République du Cap-Vert. Palme d’OR de l’investisseur de l’année 2022.

Il a été désigné meilleur entrepreneur afro-Caribéen de l’année 2019 par DIALA Paris. Il est membre de l'association des constants pétroliers de France. Il est membre du comité directeur Vyzyo Group LTD Londres. Il est auteur du livre : « Pratique de la modélisation et des prévisions économiques méthodes et outils économétriques fondamentaux.»

Il faut être fier dans nos pays, d’avoir des hommes aussi charismatiques. Je suis certain qu’il en existe d’autres. Mais celui-ci mérite d’être écouté avec beaucoup d’égards. Quant à moi, je dirai qu’il fait partie des personnes importantes qu’il m’a été données de rencontrer dans ma vie.