CAMEROUN :: Accident de Garoua- Boulai : Le chauffeur dormait au volant selon des témoignages :: CAMEROON

Un accident de la circulation a eu lieu hier, à une vingtaine de kilomètres de Garoua-Boulaï, dans la région de l'Est Cameroun.

Un bilan effroyable : 15 morts, dont 14 sur-le-champ, et un, lors de son évacuation sanitaire. De nombreux blessés aussi.

Le bus de l'agence de transport TOURISTIQUE EXPRESS, immatriculé LT 473 MD, en provenance de Yaoundé pour Ngaoundéré, était au cœur de cette tragédie

En attendant les résultats de l'enquête ouverte par la police locale, selon des informations issues de plusieurs témoignages des rescapés et largement partagés sur les réseaux sociaux, la vitesse et la fatigue seraient la cause de cette hécatombe. Plus exactement, l'on fait savoir que le chauffeur dormait, ce qui lui a fait perdre le contrôle du gros porteur, lequel a alors fait une sortie de piste.

Le bus de TOURISTIQUE EXPRESS roulait sur la Route Nationale N°1, et se rendait à Ngaoundéré dans la région de l'Adamaoua. Cet accident mortel pose le travail de l'utilisation irrationnelle des chauffeurs par les promoteurs d'agence de transport, notamment sur les longues distances.