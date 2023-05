CAMEROUN :: Jean Pierre Amougou Belinga et le cabinet Atou sont-ils des délinquants économiques ? :: CAMEROON

Jean Pierre Amougou Belinga et le cabinet Atou sont-ils des délinquants économiques ? Des milliards en fumée.

C’est la question qui transpire de la publication du journal Kalara consacrée aux questions juridiques. Il en est de même du cabinet Atou impliqué dans la gestion des actifs desanciennes entreprises de l’Etat. D’autre part, les motos taxi sont mis en garde par le ministre de l’administration territoriale.

Il s’agit d’un Déballage de « La mafia de Amougou Belinga détaillée par les avocats devant le juge ». Le journal Kalara était au tribunal et indique qu’ A l’occasion des plaidoiries des conseils des inspecteurs des impôts dans l’affaire qui les oppose au patron de Vision 4 Tv pour ‘’ concussion ‘’, ‘’ corruption active ‘’ et ‘’ trafic d’influence ‘’, le mode opératoire de la fraude fiscale a été expliqué : dissimulation des comptes bancaires, minoration des déclarations fiscales mensuelles et annuelles, trafic d’influence... Seulement 55 million Fcfa d’impôts payés en 4 exercices...

Dans le quotidien Mutations, Mutations et parlant du Conseil de discipline budgétaire et financière « Atou à la trappe ». Pour le journal, L’administrateur général du cabinet du même nom écope de sanctions pécuniaires d’un montant de près de 13 milliards Fcfa pour fautes de gestion commises en qualité de gestionnaire des actifs résiduels de l’ex- Oncpb et l’ex-Régifercam. Lazare Atou crie à un Consupe aux ordres.

Au sujet de l’Insécurité dans les taxis et motos taxis, Cameroon Tribune, le journal à capitaux privés annonce « La guerre ouverte ». Et pour cause, A la suite de multiples agressions enregistrées ces dernières semaines dans les transports en commun, le gouvernement a décidé de l’identification systématique des usagers et surtout des transporteurs. C’était au cours d’une réunion de sécurité présidée hier à Yaoundé par le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, en présence du ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngallè Bibehe et des responsables des syndicats de conducteurs.

Le journal Essingan parle de « Le plan de guerre du Minat ». Le ministre de l’Administration Territoriale siffle la fin de la récréation pour les agresseurs à bord des taxis, des motos taxis et des cars de transport interurbain. Avec son collègue du ministère des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, Paul Atanga Nji a associé les autorités administratives, les forces de maintien de l’ordre et les syndicalistes, à la mise en place hier à Yaoundé, d’une stratégie sécuritaire de neutralisation des malfrats qui ont pris les transports des personnes et des biens en

otages.