CAMEROUN :: Sangmélima : Agressée à la machette par son ex-compagnon :: CAMEROON

Arthur Efoua, actuellement recherché par la gendarmerie, a commis l’impair dans la nuit du 28 avril dernier au domicile de sa belle-famille.

Clarisse Atyam se porte de plus en plus mieux, après avoir passé une semaine aux urgences de l’hôpital de référence de Sangmélima. Elle y avait été transportée pour avoir été victime d’une agression à la machette de la part de son ex compagnon, Arthur Efoua. C’était dans la nuit du 28 avril dernier.

« Elle est sortie de l’hôpital le 5 mai dernier. Elle a la jambe plâtrée. Mais, elle peut s’asseoir déjà grâce à l’intervention des personnels de santé », confie l’oncle de la victime. Quant à son compagnon actuellement recherché par les forces de maintien de l’ordre qui avaient été alerté de la situation, Arthur Efoua est introuvable.

Les faits remontent justement au 28 avril 2023, au quartier Akon situé derrière le stade municipal de Sangmélima. C’est donc non loin de ce secteur que se trouve la maison familiale de Clarisse où son papa lui avait donné une chambre juste derrière leur grande concession. « Elle était venue avec ses trois enfants qu’elle a eu avec son ex-compagnon. Et le monsieur l’avait expulsé avec les enfants », explique son oncle. Malheureusement, dans la nuit du 28 avril, Arthur Efoua, armé d’une machette, va faire débarquer nuitamment chez la mère de ses enfants.

« Elle dormait avec ses trois enfants. Il a cassé la porte, et asséné des coups de machette sur la femme devant ses enfants », poursuit la même source. C’est grâce aux cris de frayeur des enfants que le voisinage va voler au secours de Clarisse qui baignait déjà dans une mare de sang. Arrivés trop tard, les voisins vont trouver que « Clarisse avait déjà un orteil sectionné et le majeur du bras gauche, une grosse entaille dans l’entrejambe, la rotule du genou dehors sans compter les multiples autres blessures aux bras et pieds », poursuit notre source. Les images de la victime font froid au dos. Selon une source familiale, Clarisse et Arthur vivaient une union libre depuis plusieurs années.

Cette période d’amour entre les deux s’est soldée par l’arrivée de trois enfants dont ils ont eu. Pour lors, Clarisse séjourne chez l’une de ses sœurs avec ses trois enfants et son ex-compagnon « agresseur » toujours recherché par les éléments de la gendarmerie de Sangmélima.