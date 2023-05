CAMEROUN :: Affaire Tala Voyages : L’information judiciaire reprend à Yaoundé :: CAMEROON

Une équipe conduite par le juge Djialigue Amadou est descendue sur le site querellé situé au quartier Tongolo.

Constatations et auditions des parties dans l’Affaire Tala Voyages. Tels sont les motifs qui justifient la descente effectuée sur le terrain jeudi, 27 avril dernier au quartier Tongolo à Yaoundé, d’une équipe de la Cour d’appel du Centre, conduite par le juge Djialigue Amadou. Ceci, suite à l’arrêt n° 87/P/CJ/CS de la Cour suprême du Cameroun qui, en date du 16 juillet 2020 avait, entre autres, décidé du « retour du dossier d’instruction devant le Président de Grande Instance du Mfoundi pour reprise de toute l’information judiciaire par un autre juge d’instruction moyennant convocation régulière de la plaignante et des autres parties » ; déboutant ainsi à l’époque, le juge Joël Albert Bias, dans son jugement n° 2006/COR rendu le 23 juin 2020. Ceci, relativement au contentieux judiciaire qui oppose Eric William Gounou Djilo, représentant légal des ayants-droits du fondateur de la société de transport interurbain Tala Voyages, feu Roger Kameni Tchuente, à Clovis Noël Ngasseu, neveu dudit défunt, par ailleurs propriétaire de la société de transport interurbain Maryland Sarl, poursuivi entre autres, pour atteinte à la propriété foncière.

Croiser le verbe

Après les constatations préalablement effectuées par les membres de la Cour d’appel du Centre sur le terrain (concernant les domaines de la succession et locatif), les auditions des deux parties, qui consistaient à croiser le verbe, ont pris le relais. Dans un jeu de rôle, Éric William Gounou Djilo va, premièrement, donner sa version des faits au sujet de l’Affaire Tala Voyages. Elle sera complétée par ses témoins que sont l’ancien chef d’agence de Tala Voyages à Tongolo, Marcel Ngandjui, et l’ancien chef chargeur et chef bagagiste à Tala Voyages toujours à Tongolo, Isidore Menono.

D’après le premier témoin qui travaille de 2007 à 2010 avec Clovis Noël Ngasseu, le principal prévenu a procédé au dépiéçage des véhicules de Tala Voyages jusqu’en 2016. « Aucun de ces véhicules n’est entré ici remorqué. Ils sont tous entrés avec un chauffeur au volant. Je voyais tout depuis la fenêtre de ma chambre d’hôtel. Avec ses mécaniciens, M, Ngasseu dépiécait ces véhicules, entassait certaines pièces sur place, et remontait directement d’autres sur ses véhicules Maryland en panne. Les pièces des véhicules Tala Voyages sont devenues les pièces de rechange pour les véhicules de sa société Maryland. Mes problèmes commencent avec lui quand Mme veuve Kameni a décidé de l’écarter comme il a créé sa propre société, pour qu’il ne touche plus aux recettes de Tala Voyages, et que ces dernières me reviennent », explique Marcel Ngandjui. Quant au second témoin, il dit avoir été affecté en 2008 à Melong, région de l’Ouest, par Clovis Noël Ngasseu.

« Avant de partir, j’ai laissé un magasin plein de pièces détachées et de rechange neuves que j’avais déchargé dans le parking arrière de l’hôtel. J’ai fait six ans là-bas (à Melong, Ndlr), et je ne peux pas vous dire ce qu’il se passait à Yaoundé après mon départ. C’est moi qui déchargeais les pièces des véhicules ici (à Tongolo, Ndlr) avant la mort de mon patron. M. Ngasseu ne doit pas mentir en disant qu’il n’y en avait pas », avance Isidore Menono. Dans sa réplique face à ces accusations, Clovis Noël Ngasseu, neveu de feu Roger Kameni Tchuente, va répondre en présence des membres de la Cour d’appel du Centre. Morceaux choisis : « Je suis sur le terrain (site querellé de Tongolo, Ndlr), mais pas de façon arbitraire ou bizarre. […]. J’y suis avec l’accord des enfants du défunt. […]. Si je suis dans une maison en location, il pleut et l’eau s’infiltre depuis la toiture, dois-je attendre la venue du bailleur, bras croisés, sans ne rien faire pour changer les tôles percées?

Je ne peux pas laisser mes petits frères mourir. […]. Je m’occupe des enfants Kameni comme étant mes frères de sang. […] », va-t-il avancer pour sa défense. En rappel, suite au décès de son oncle, Clovis Noël Ngasseu va, en 2009, créer et loger sur le domaine locatif utilisé par la compagnie de transport Tala Voyages, sa société Maryland Sarl, au profit de laquelle il aurait détourné aussi bien les recettes d’exploitation de Tala Voyages que les véhicules et pièces détachées et de rechange de cette société de transport. Il aurait été aidé dans ce dernier délit par le nommé Henri Paul Tagni, mécanicien.

Afin d’éviter la confusion, la société Tala Voyages et la succession Kameni - une partie des enfants Kameni - vont sommer Clovis Noël Ngasseu et sa société, de quitter le site (domaine locatif) dont ils sont locataires d’Elise Kemgne épse Noguem, et à qui les loyers étaient régulièrement versés à l’avance. L’instruction jusqu’ici n’a jamais été appliquée par le propriétaire de Maryland Sarl.

Après avoir fait ses constatations sur le site querellé et auditionné les deux parties (l’accusation et la défense), sous le regard attentif de leurs conseils respectifs - Me Pascal Jogo, pour le compte des plaignants représentés par Éric William Gounou Djilo (partie de l’accusation) et Me Nestor Monsi, pour le compte des prévenus représentés par Clovis Noël Ngasseu (partie de la défense) -, l’équipe chapeautée par le juge Djialigue Amadou de la Cour d’appel du Centre a quitté les lieux. Affaire à suivre.