CAMEROUN :: Hôpital général de Yaoundé : Révélations sur scandale financier :: CAMEROON

Au total, 110 millions Fcfa ont été détournés en trois mois par huit personnes, lesquelles ont été interpelées et placées en garde à vue après une plainte du directeur général.

En trois mois, l'Hôpital général de Yaoundé a perdu 110 millions Fcfa. Une rondelette somme détournée par une équipe de personnels en service dans cette formation sanitaire de première catégorie. Ce scandale financier a été orchestré par l’informaticien, le caissier principal et six autres complices, selon les premiers éléments de l’enquête encore en cours. A ce jour, les présumés coupables qui sont passés aux aveux restent en garde à vue depuis leur interpellation le 28 avril dernier.

Un coup de filet qui intervient après un mois d'enquête menée en interne par le directeur général de l'hôpital, le Pr Vincent de Paul Djientcheu. Mais que s’est-il réellement passé ? « On s’est rendu compte qu’il y avait des malades qui disposaient de reçus physiques, preuve qu’ils ont payé à la caisse et qu’ils ont été enregistrés dans le système. Mais après eux, l’on effaçait cette preuve et au moment de reverser la recette, les montants correspondant aux reçus annulés étaient déduits », explique le directeur général de l’Hôpital général. Pour avoir le cœur net, ce dernier qui soupçonne d’abord des problèmes techniques, procède aussitôt à un calcul rapide. « Je prends ma machine pour faire quelques vérifications. Je fais le bilan des trois derniers mois », poursuit-il. Ce bilan révèle une inadéquation entre les montants payés par les patients, les montants versés et le reliquat.

Cette découverte amène le directeur de l’hôpital à déposer une plainte le 27 avril. Avec le concours de la police, une stratégie est développée et les deux suspects principaux sont discrètement interpelés le lendemain. L’exploitation de leurs téléphones permettra de mettre le grappin sur six autres personnes qui commencent par nier toute implication dans cette affaire, avant finalement de passer aux aveux.

Jusque-là, le montant détourné est estimé à 98 millions Fcfa, mais avec l’aide d’un expert sollicité pour analyser le système, d’autres techniques de frappe sont mises à nue, notamment, l’antidatage des opérations, via le logiciel utilisé. Un autre trou d’environ 12 millions Fcfa est ainsi découvert. C’est alors que le 2 mai, une nouvelle plainte est déposée par le directeur général de l’hôpital qui, en tant que manager, souhaite simplement, rentrer en possession des fonds distraits.

Pour la suite réservée à cette affaire, le directeur général de l’hôpital ne souhaite pas en dire davantage. « L’enquête suit son cours et je ne souhaite pas m’étendre dessus », lance-t-il. Toujours est-il que le personnel impliqué dans ces malversations financières a été remplacé dans l’urgence, tout comme ce coup a ouvert la voie à un grand ménage au sein de la formation sanitaire. Selon le top management de l’hôpital général, rassure de ce que ces malversations n’auront certes pas de répercussions sur la prise en charge des patients, mais plutôt sur les investissements propres de l’hôpital.